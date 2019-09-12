Режиссер Андрей Загорский: «Бюджет фильма о Юлии Началовой превысит 100 млн рублей»

По плану, съемки картины «Буду рядом» должны быть продолжены уже в конце сентября.

Режиссер Андрей Загорский, который после смерти певицы Юлии Началовой (ее не стало 16 марта 2019 года. — Прим. ред.) заявил, что снимет фильм об исполнительнице, готов возобновить работу над картиной. По плану, съемки будут продолжены уже в конце сентября. Что остановило съемочный процесс и какие сюрпризы ждут зрителя? Об этом Андрей Загорский рассказал корреспонденту портала Teleprogramma.pro Екатерине Нестеренко.

Анна Исаева сказала: «Делайте, что хотите»»

По словам Андрея Загорского, остановку в съемочном процессе пришлось сделать из-за авторских прав. Пока семья Юлии Началовой не вступила в наследство, распоряжаться некоторыми ее песнями никто не может. Именно этот правовой аспект и сыграл роль.

«Я возобновляю съемки фильма с конца сентября. 16 числа (16 сентября 2019 года. — Прим. ред.) будет полгода со дня ухода Юлии. Дальше семья вступает в права наследования и мы будем находить компромисс с Виктором Васильевичем (отец Началовой. — Прим. ред.) по поводу музыкального контента и готовить трейлер к выпуску. По большинству правообладателем является Виктор Началов. Самые первые альбомы именно он писал для Юлии. В некоторых композициях есть соавторы и на большую часть из них права были отчуждены Юлии. Соответственно, сейчас бессмысленно было что-либо делать — Виктор Васильевич не может подписать документы до вступления в права наследования. После этого будем двигаться дальше: встречаться, обсуждать, детально прорабатывать сценарий детства Юли. Это то, что знает только семья, и эти материалы нам необходимы.

Что касается Анны Исаевой (пиар-директор и близкая подруга Началовой, которая негативно оценила задумку снять фильм о Юлии. — Прим. ред.), мы с ней разговаривали буквально два дня назад. Она сказала: «Делайте, что хотите». Единственное, она попросила не ссылаться на семью, когда будем давать комментарии журналистам», — прокомментировал Андрей Загорский.

«Фильм расскажет о Юлии с самого детства и до момента ухода»

Съемки фильма о жизни и смерти знаменитой певицы на данный момент профинансированы не в полном объеме. Однако, по словам режиссера, бюджет картины превысит цифру, которую журналисты озвучивали на старте проекта — 60 миллионов рублей. Загорский заявил, что инвесторы готовы вложить больше средств.

«Фильм будет очень концентрированный, напряженный. Это полный метр и широкий формат, а не сериал из 15 серий. Название, как и было заявлено — «Буду рядом» (так называется одна из самых известных песен Началовой. — Прим. ред.).

Он расскажет о Юлии с самого детства и до момента ухода. Будет показано три возрастных периода Юлии — маленькая девочка 9-10 лет, которая из провинциального города (Юля родом из Воронежа. — Прим. ред.) попала на всесоюзный конкурс и выиграла в нем (в 1992 году 10-летняя Началова победила в телеконкурсе «Утренняя звезда». — Прим. ред.). Затем зрители увидят Юлю в подростковом возрасте и Юлю нашего времени. Мы начали снимать весной и отсняли несколько сцен под официальный трейлер. Предварительный договор, который у нас был до 31 августа с инвесторами, мы продлили на два месяца в силу того, что летом нам пришлось приостановить проект. В договоре четко прописано: как только мы выпускаем официальный трейлер, инвесторы финансируют дальнейшие съемки. В прессе писали о бюджете картины в 60 миллионов рублей, но инвесторы готовы вложить гораздо больше. Мы однозначно дойдем до 100 миллионов. Этот фильм будет кассовым, потому что в России мало кто снимает такое. По характеристике могу сравнить с работами режиссеров Алексея Учителя и Андрея Звягинцева», — уточнил собеседник портала Teleprogramma.pro.

«Валентина Талызина будет сниматься в картине»

Несмотря на то, что накануне в прессе появилась информация о том, что актриса Валентина Талызина не будет сниматься в фильме «Буду рядом», Загорский это опроверг.

«Юлю в подростковом возрасте будет играть Настя Годунова — внебрачная дочь Жени Осина (исполнитель Евгений Осин стал отцом начинающей актрисы в 2006 году. — Прим. ред.). Насчет остальных актеров я воздержусь от комментариев.

Как только мы объявили, что в картине примет участие народная артистка Валентина Талызина, все опубликовали, а потом мы прервали съемки. Вчера, когда было заявлено о возобновлении съемочного процесса, Валентина Илларионовна ответила одному из журналистов, что все уже в прошлом. Я прочел и был в шоке!

Утром позвонил Талызиной и она сказала: «Андрюша, ну вот вы потерялись и я не знала, как реагировать и что ответить. Растерялась, подумала, что ничего не будет». В общем, Талызина подтвердила свое участие в съемках. Во второй половине октября она появится в Москве. Под нее выделено 2-3 съемочных дня, прописано несколько сцен. Не так много сцен, потому что фильм рассчитан на 2-3 часа, а не на несколько серий. В общем эта ситуация стала показательной, и я решил, что имена нужно оставить до выхода официального трейлера», — пояснил свою позицию режиссер.

Вам интересно будет узнать о детстве и жизни Юлии Началовой? Пойдете смотреть фильм «Буду рядом»?