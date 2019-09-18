Поцелуй с укротителем: Волочкова попала с Запашным в объективы фотокамер

Балерина Анастасия Волочкова засветилась на юбилее московского цирка не только платьем с глубоким декольте и вырезом, но и поцелуем с Эдгардом Запашным, сообщает «КП».

Что означает этот поцелуй, доподлинно неизвестно. Однако под стандарты бойфренда Волочковой он не подходит. Балерина тщательно скрывает своего возлюбленного от глаз посторонних, но все-таки ранее описывала его. Это бездетный мужчина 38 лет, который ни разу не был женат. Дрессировщику же уже 43 года, и у него есть трое детей: 8-летняя Стефания, 6-летняя Глория и 2-летний Даниэль.

Известно, что артист помогал Анастасии в постановке ее спектакля «Балерина в зазеркалье цирка». Так что, вероятнее всего, этот поцелуй – не более, чем дружеский.