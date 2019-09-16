Волочкова рассказала, что ее коты метят балетные пачки хозяйки

Известная балерина Анастасия Волочкова сделала несколько публикаций в Instagram, посвященных ее домашнему питомцу — белому коту Лакки. Артистка рассказала, что пушистый комочек любит отдыхать на ее балетных пачках. Мало того, у всех котов «королевы шпагата», а она всегда заводила только белых, наблюдалась эта привычка. Волочкова связала это с тем, что умные животные понимают, какая вещь значима для их хозяйки.

«А некоторые перед моим отъездом на гастроли, чувствуя, что я уезжаю, любили на них (пачки. — Прим. авт.) пописать. Многие котики немного мстительные…» — поделилась балерина.

В ответ она попросила подписчиков рассказать, каков характер у их питомцев. Для этого она даже открыла комментарии под постом про своего кота. Напомним, артистка нечасто это делает, потому что в соцсетях на нее выливается много негатива. Ранее балерина заявила, что у нее нет времени читать оскорбительные комментарии. Напомним, женщина ведет собственную колонку на сайте Teleprogramma.pro.

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А какой характер у вашего питомца?