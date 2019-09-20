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Волочкова рассказала, почему вновь открыла комментарии в Instagram

Балерина призналась, что об этом ее очень просили поклонники.

Волочкова рассказала, почему вновь открыла комментарии в Instagram
Анастасия Волочкова. Фото: КП/Владимир Веленгурин

Анастасия Волочкова открыла комментарии в Instagram после длительного перерыва. Поклонники долго не могли высказаться в блоге балерины о ее нарядах, путешествиях, работе и шпагатах, но теперь у них вновь появилась такая возможность.

Анастасия объяснила свое решение. На видео в «сториз» она рассказала, что в ее адрес поступает множество сообщений, в которых фанаты просят ее разрешить комментировать посты в ее блоге.

«Дорогие друзья! Я решила открыть комментарии в «инстаграме». Просто очень многие люди пишут мне сообщения в директ, что им интересно общаться, слушать мои советы. Поэтому так же, как мои душа и сердце открыты для всех вас, я открываю и комментарии. Давайте будем вместе, давайте общаться, я буду очень рада. Это прекрасно!» – торжественно произнесла Волочкова.

Фото: Instagram@volochkova_art

Напомним, ранее артистка признавалась, что ей надоели нападки злопыхателей. Под каждым снимком или видео в соцсети ей писали так много грубой критики, что балерина решила отключить комментарии.

К слову, недавно Анастасия стала автором портала Teleprogramma.pro. В ближайшие дни в ее колонке появится новая интересная история, которую мы, конечно же, очень рекомендуем прочитать. Балерина уже поделилась с читателями портала своими рассуждениями о хейтерах и популярности, а также раскрыла секрет стройной фигуры.

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Волочкова рассказала, почему вновь открыла комментарии в Instagram
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