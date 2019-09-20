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Катя Лель пообщается с инопланетянами в октябре

Певица призналась Teleprogramma.pro, что ее жизнь разительно изменилась после того, как она заявила о своей встрече с внеземными цивилизациями.

Катя Лель пообщается с инопланетянами в октябре
Катя Лель/Фото: https://www.instagram.com/p/B11e7VGoLuw/

Катя Лель вновь хочет встретиться с инопланетянами и даже нашла для этого компетентных специалистов. Журналистам Teleprogramma.pro певица рассказала, что после того, как она выступила с публичным заявлением о существовании внеземных цивилизаций, ее жизнь кардинально изменилась. Лель стали писать другие люди – они признавались, что также сталкивались с чем-то похожим, но думали, что сходят с ума.

Катя отметила, что молчала о знакомстве с инопланетными существами 28 лет. Решилась она рассказать о том, что в 16 лет была украдена с Земли только тогда, когда поняла – люди готовы услышать это.

«Нас пугает все то, что неизведанно. Но совсем скоро все откроется с такой силой, что люди просто вынуждены будут это принять. Потому что пришел тот период, когда мы должны много чего знать. Знать, что мы не одни в этой Вселенной», — твердо заявила артистка.

Сейчас Лель вновь ищет встречи с иноземными силами. Так, она призналась, что в начале октября ей предстоит контакт с высшими цивилизациями. Помогать ей в этом будут ученый-мистик из Америки Сэл Рейчел и контактер Ирина Чикунова. Певица уверена, что «беседа» станет более научной, а значит, смеяться над этой темой неверящие люди больше не смогут.

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Катя Лель пообщается с инопланетянами в октябре
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