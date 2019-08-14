Катя Лель вылечила знакомую одним прикосновением

У девушки-костюмера, работающей с певицей обнаружили серьезную травму плеча, но операция не потребовалась.

Друзья и близкие 44-летней артистки знают, что у нее отнюдь не один талант — пение. Катя вот уже 20 лет, как использует свой дар целителя… Девушка нечасто афиширует супер способность, однако знает случаи, когда одним прикосновением рук помогала вылечить серьезную травму.

Так и в этот раз Лель помогла знакомой девушке-костюмеру. Приятельница звезды упала с велосипеда и повредила плечевой сустав. Ей уже было планировали делать операцию: вкручивать три винта, а также пришивать вторую мышцу бицепса и сшивать вращательную манжету. Однако Катя сначала попробовала лечение своими силами.

«Я руками провела раз пять около ее плеча и попыталась сконцентрироваться, направить всю свою энергию в одно место. А вечером она звонит мне и говорит, что боль прошла. Утром удивился и врач», — рассказывает певица, которую цитирует издание «СтарХит».

Специалист не поверил своим глазам. Медик подтвердил, что в хирургическом вмешательстве больше нет смысла и достаточно походить всего на несколько процедур.

Любопытно, что Катя по-разному объясняла свой дар. Как-то певица говорила, что способность появилась у нее после встречи с инопланетянами. Однако потом сама же это и опровергла.