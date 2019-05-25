ЗВЕЗДЫ

Катя Лель засняла странные объекты в небе над Москвой

Певица снова удивила своих поклонников.

Катя Лель засняла странные объекты в небе над Москвой
Катя Лель / Global Look Press

Не прошло и месяца, как Катя Лель опубликовала на своей странице в соцсети Instagram новое видео с неопознанными летающими объектами. Если в прошлый раз певица увидела странные точки в небе над Кисловодском, то в этот раз она запечатлела необычное явление прямо в небе над Москвой.

«Говорю сразу, это не китайские фонарики и не самолёты. Объявляю конкурс среди интуитивных и знающих людей, ваше мнение, что может появляться 10 раз в разных местах за час времени в центре Москвы? Правильный ответ будет 27 мая!», — заинтриговала поклонников Катя Лель.

Большинство подписчиков певицы предположили, что на видео запечатлено НЛО. Кто-то также посчитал, что это дроны или все-таки фонарики.

Напомним, недавно Катя Лель ошарашила своих поклонников признанием, сделанным в радиоэфире, о том, что в 16 лет ее украли инопланетяне. После этого она потеряла несколько зубов, однако были и положительные последствия встречи с представителями внеземной цивилизации. Так, певица научилась читать мысли других людей и сочинять музыку.

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Катя Лель засняла странные объекты в небе над Москвой
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