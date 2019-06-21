Катя Лель снова увидела в небе «странные» объекты

Певица также опять подтвердила свою встречу с "пришельцами".

С тех пор как Катя Лель сделала сенсационное признание о встрече с пришельцами, она регулярно выкладывает видеоролики у себя в Instagram, на которых демонстрирует странные летающие объекты. Певица испытывает большой интерес к этой теме и пытается заинтересовать подписчиков.

В этот раз звезда российской эстрады засняла светящиеся шары над Москвой и опубликовала видео в Instagram. Всего артистка насчитала несколько десятков таких объектов в небе за вечер.

«Доброй ночи всем! Сегодня прям нашествие какое- то… Кто ещё сегодня что видел интересного в небе?» — подписала ролик Катя Лель.

Поклонники певицы рассказали о свое необычном опыте, а также высказали гипотезы в связи с увиденным. А один из подписчиков поинтересовался, правда ли Катя Лель встречалась с пришельцами. На этот вопрос артистка ответила лаконично: «Да».

Напомним, не так давно Лель ошарашила своих поклонников откровенным признанием о том, что в 16 лет ее похитили инопланетяне. После этого она потеряла несколько зубов. Впрочем, были и положительные последствия встречи с представителями внеземной цивилизации — она научилась читать мысли и сочинять музыку.