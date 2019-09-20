Катя Лель: «28 лет я вынуждена была молчать об инопланетянах»

20 сентября популярная исполнительница Катя Лель празднует сразу две даты – 45-летие и юбилей творческой деятельности.

В это трудно поверить, но исполнительница Катя Лель на сцене – уже 25 лет!

«Буду праздновать шумно!»

Мы позвонили имениннице накануне ее праздника и спросили – как она планирует отмечать такие замечательные даты?

«Буду праздновать шумно, громко, в кругу своих друзей, коллег, близких, любимых людей. Человек 150 точно наберется! – поделилась с нами певица. – Будем в музыке любви, в профессиональном творчестве, наслаждаться общением друг с другом… Обязательно будет мой «живой» концерт, представление новой программы, нового альбома «Моя тема», который презентуется и выходит 20 сентября. Будем здорово гулять и наслаждаться общением!».

Новый альбом – песни в стиле глэм-рок

Мы спросили Катю о смене музыкального направления, имиджа, ведь известно, что новый альбом состоит из качественно новых композиций. Певица подтвердила, что поклонникам следует ждать неожиданностей от ее новой программы:

«В альбоме будут не только песни в привычном для меня стиле поп. Я ушла в сторону глэм-рока, который мне очень нравится. Абсолютно сильная музыка – решительность, смелость, желание говорить, сообщать, транслировать без стеснения, и сегодня я к этому готова. Я счастлива, что та энергия, которая так долго жила внутри меня, ждала своего часа, наконец-то открылась».

«Мудрость не приходит без возраста»

По-видимому, появление этого альбома именно сейчас обусловлено тем, что Катя Лель – это уже не та сладкоголосая девочка с легкими песенками типа «Муси-пуси» и «Мой мармеладный», — она повзрослела, приобрела новый опыт.

«Пришла какая-то новая мудрость, осознанность, новые мысли, духовность, которая с каждым днем все больше развивается, — подтвердила наши догадки Катя. — Я много читаю, много общаюсь с нужными людьми, которые открывают новые горизонты интересных возможностей. И, наверное, всему свое время. Мудрость не приходит без возраста. А возраст дает новые перспективы. Поэтому, я считаю, у меня потрясающий возраст для того, чтобы все начать с нового листа, но в очень осознанном качестве».

«Мы не одни в этой Вселенной!»

Мы не могли спросить – как изменилась Катина жизнь после того, как она публично рассказала о своих контактах с инопланетянами? Появились ли у нее новые единомышленники? И как отразилась история с инопланетянами на ее жизни, карьере?

«Эта история мне очень близка. Это вся моя жизнь с 16 лет. Весь мир для меня перевернулся и ушел в направлении внеземной цивилизации. Я бы сказала – высшей цивилизации. Я просто 28 лет вынуждена была молчать, потому что души человеческие к этому не готовы были. А сейчас – готовы!

больше по теме Катя Лель раскрыла секрет своей стройности 44-летняя певица регулярно посещает тренажерный зал.

Поверьте, 50% людей это осознают и понимают. Другие боятся это произнести вслух и боятся перемен. Нас пугает все то, что неизведанно. Но совсем скоро все откроется с такой силой, что люди просто вынуждены будут это принять. Потому что пришел тот период, когда мы должны много чего знать. Знать, что мы не одни в этой Вселенной».

«Люди поняли: они не сходят с ума!»

Катя Лель уже говорила, что публичное признание в том, что она контактировала с внеземными цивилизациями, сильно повлияло на ее жизнь и творчество.

«Это очень круто изменило мою жизнь, — призналась певица. — Очень много людей пишет. Завалили меня просто сообщениями, историями из своей жизни и благодарностями за то, что я осмелилась рассказать. Произнести вслух. Люди увидели новые грани себя, своих возможностей, того, что с ними происходит. Поэтому им стало намного проще и легче жить. Они поняли, что они не сходят с ума».

«Это будет общение с высшими цивилизациями. Я этого очень жду!»

Катя добавила, что ее жизнь вышла на качественно новый уровень:

«Реальная жизнь начала развиваться очень бурно. Передо мной стали открываться духовные практики. В моей жизни появились люди, об общении с которыми я не смела и мечтать, — те, которые при жизни являются святыми. Все высшие силы ведут к какому-то серьезному пути, который я не могла представить себе даже во сне.

Я очень рада, что с такой молниеносной силой и скоростью все развивается, новости приходят в мою жизнь.

Могу сказать, что 9 октября будет очень судьбоносная встреча в моей жизни – с известным человеком, американцем, это Сэл Рэйчел (Сэл Рэйчел – мистик, называет себя ясновидящим, автор книг, ведущий семинаров, – Прим. ред.). И Ирина Чикунова будет (Ирина Чикунова – контактер и «переводчик галактического языка», — Прим. ред.). Это люди, которые общаются с высшими цивилизациями. И меня пригласили в эту компанию удивительную. С Ирой мы очень дружны, она, кстати, будет на моем празднике обязательно. И я считаю, что это будет переворотная буквально встреча в моей жизни, потому что это уже научный, серьезный аспект, здесь уже не посмеешься. Я счастлива, что такая встреча будет в моей жизни, такая беседа. Это будет общение с высшими цивилизациями, на уровне божественных энергий. Я этого очень жду!»

Мы поздравляем Катю Лель с юбилеем, желаем всего самого светлого, с нетерпением ждем новый альбом певицы и открыты для новых знаний, которыми она сможет с нами поделиться!