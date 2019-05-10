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«Эми первая заметила на балконе в Кисловодске»: Катя Лель снова увидела НЛО

Певица заявила, что люди с других планет «всегда рядом».

«Эми первая заметила на балконе в Кисловодске»: Катя Лель снова увидела НЛО
Катя Лель/globallookpress.com

Известная певица Катя Лель в Instagram разместила новую видеозапись, на которой, как она уверяет, видны два НЛО. Обращаясь к своей десятилетней дочери Эмилии Кузнецовой, исполнительница воскликнула: «Эми. Их две. Раз-два!»

Отметим, что видеосъемку певица вела с балкона своего номера в Кисловодске. На записи действительно видны некие точки. Правда, утверждать, что это неопознанные летающие объекты, конечно, нельзя.

«Эми первая заметила на балконе в Кисловодске. Они всегда рядом», — заявила популярная исполнительница.

Ранее в эфире радиостанции «Новое радио» звезда признавалась, что в 16 лет видела инопланетян. Исполнительница отмечала, что была на корабле пришельцев, общалась с ними и знает, каков их внешний вид. Катя Лель рассказывала, что после встречи с пришельцами у нее пропало несколько зубов. Причем никакой боли в тот момент она не почувствовала. После того, как в ее городе Нальчике люди узнали, что у нее был контакт с внеземной цивилизацией, ее начали преследовать уфологи. Катя уехала в Москву. После общения с пришельцами она обрела дар читать мысли других людей, а также сочинять музыку.

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Катя ЛельКисловодскНЛОЭмилия Кузнецова
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«Эми первая заметила на балконе в Кисловодске»: Катя Лель снова увидела НЛО
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