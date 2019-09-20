Бондарчук и Андреева предложили гостям свадьбы четырехъярусный торт

Журналисты опубликовали снимок торта, который, предположительно, ели гости на свадьбе режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой. Десерт является четырехэтажным и состоит из сужающихся кверху ярусов. Жених и невеста выбрали классический цвет крем-брюле. Украшен он розовым живым цветком и небольшими полосами мелкой панировки. Каким было внутреннее наполнение торта, неизвестно.

Отметим, что на торжестве Федора и Паулины у гостей забрали мобильные телефоны, поэтому фотографировать и снимать на видео процесс деления десерта было некому. Торжество пары уже сейчас называют одним из самых закрытых среди звезд: Федор и Паулина расписались за несколько недель до официального торжества в кругу родственников, а приглашения на торжественный вечер рассылали чуть ли не в последний момент. На событии присутствовало примерно 200 человек.