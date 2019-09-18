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Ясновидящая предсказала семейную жизнь Бондарчука и Андреевой

Кажетта Ахметжанова поделилась, что инициатором отношений стала актриса, она всегда мечтала иметь рядом сильного мужчину.

Ясновидящая предсказала семейную жизнь Бондарчука и Андреевой
Ясновидящая уверена, что Федор Бондарчук и Паулина Андреева проживут вместе 12 лет ФОТО: Владимир ВЕЛЕНГУРИН/КП

Федор Бондарчук и Паулина Андреева официально стали мужем и женой. Супругами они стали чуть раньше, а вот праздник для гостей был устроен 17 сентября в Санкт-Петербурге.

Торжество было организовано по высшему разряду, траты на свадьбу исчисляются миллионами рублей, а цена платья невесты — сотнями тысяч.

Среди гостей были замечены многие российские актеры и светская тусовка: например, Ксения Собчак с супругом Константином Богомоловым, Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева, сестры Михалковы, Ксения Раппопорт и другие.

Гостей просили не снимать и не выкладывать снимки в соцсети, поэтому торжество окутано тайной. Известно, что церемонию бракосочетания провел Константин Хабенский, пишет сайт OA.

Ясновидящая и шаманка Кажетта Ахметжанова рассказала, как сложится супружеская жизнь пары.
Она уверена, что Паулина и Федор встретились не случайно, они уже пересекались в прошлой жизни и имели дружеские узы. «Вселенная дала возможность еще раз соединиться».

По словам ясновидящей, инициатором отношений стала Паулина Андреева. Она долго просила высшие силы послать ей именно такого мужчину и вселенная ее услышала.

«Паулина очень непростая девушка. Мужчина, который рядом с ней, постоянно в тонусе. Да, они будут жить вместе, но не всю жизнь», — прогнозирует Ахметжанова.

Супруги будут находиться в браке почти 12 лет, а потом разведутся, но расставание будет дружеским. В целом к концу брака отношения станут скорее дружескими, чем любовными.

«Есть вероятность развода. После они разъедутся в разные дома, но будут поддерживать общение», — дает прогноз Womanhit ясновидящая.

Вопросов с жилплощадью не возникнет, за время брака Паулина Андреева и Федор Бондарчук приобретут два дома и квартиру.

«Паре писано по карме иметь одного ребенка и, возможно, родится мальчик. Но в данный момент Паулина про это не думает», — заключает Кажетта.

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Ясновидящая предсказала семейную жизнь Бондарчука и Андреевой
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