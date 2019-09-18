Племянник Федора Бондарчука отказался рассказывать о свадьбе дяди

Константин Крюков, как и остальные родственники и друзья молодоженов, продолжает хранить тайну о церемонии.

Как известно, в отличии от широко «разрекламированной» свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова, Федор Бондарчук и Паулина Андреева сделали все, чтобы в прессу просочилось как можно меньше информации о церемонии.

больше по теме «Очень рад за них»: племянник Бондарчука подтвердил дату его свадьбыРежиссер и актриса Паулина Андреева будут отмечать радостное событие в Санкт-Петербурге.

СМИ сообщали, что среди гостей был распространен запрет на общение с прессой по поводу торжества. И, судя по всему, они строго соблюдают предписание. Не стал исключением и актер Константин Крюков.

Teleprogramma.pro связалась с племянником Федора Бондарчука и попыталась выяснить подробности свадьбы его дяди и актрисы Паулины Андреевой. Однако Константин отказался говорить о событии. «Спасибо большое, я не могу это комментировать, извините пожалуйста», — сказал актер.

Несмотря на скрытность, журналистам удалось увидеть среди гостей Игоря Верника, Игоря Угольникова, Вячеслава Муругова, Сергея Минаева и некоторых других знаменитостей. Стало известно также, что в торжестве участвовали Ксения Собчак и Оксана Фандера.