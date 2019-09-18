ЗВЕЗДЫ

Племянник Федора Бондарчука отказался рассказывать о свадьбе дяди

Константин Крюков, как и остальные родственники и друзья молодоженов, продолжает хранить тайну о церемонии.

Племянник Федора Бондарчука отказался рассказывать о свадьбе дяди
Константин Крюков побывал на свадьбе Бондарчука вместе с женой Алиной. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Как известно, в отличии от широко «разрекламированной» свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова, Федор Бондарчук и Паулина Андреева сделали все, чтобы в прессу просочилось как можно меньше информации о церемонии.

 

СМИ сообщали, что среди гостей был распространен запрет на общение с прессой по поводу торжества. И, судя по всему, они строго соблюдают предписание. Не стал исключением и актер Константин Крюков. 

Teleprogramma.pro связалась с племянником Федора Бондарчука и попыталась выяснить подробности свадьбы его дяди и актрисы Паулины Андреевой. Однако Константин отказался говорить о событии. «Спасибо большое, я не могу это комментировать, извините пожалуйста», — сказал актер. 

Федор Бондарчук и Паулина Андреева
Федор Бондарчук и Паулина Андреева. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Несмотря на скрытность, журналистам удалось увидеть среди гостей Игоря Верника, Игоря Угольникова, Вячеслава Муругова, Сергея Минаева и некоторых других знаменитостей. Стало известно также, что в торжестве участвовали Ксения Собчак и Оксана Фандера. 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Звездная свадьбаКонстантин КрюковКсения Собчак и Константин БогомоловПаулина Андреева и Федор Бондарчуксвадьба Бондарчука
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Племянник Федора Бондарчука отказался рассказывать о свадьбе дяди
Интересно?
Поделись с друзьями: