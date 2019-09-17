Брижит Макрон решила вернуться к преподавательской деятельности

Брижит Макрон приняла решение вернуться к педагогической карьере, которую она оставила, став супругой главы Франции.

Теперь первая леди снова будет преподавать в школе. Об этом Макрон заявила во время открытия образовательного центра в одном из бедных кварталов Парижа – Клиши-Су-Буа.

Решение далось 66-летней леди очень непросто, ведь теперь она не сможет помогать своему мужу заниматься государственными делами.

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Бриджит будет учить взрослых людей, которые не смогли по каким-то причинам получить среднее образование. Ее ученикам будет от 25 до 48 лет. Планируется, что занятия главной учительницы страны будут проходить не менее раза в месяц. Под ее руководством ученики будут знакомиться с литературой и культурой.

«Это очень важная миссия», — подчеркнула первая леди страны.

Макрон принимала непосредственное участие в создании данного образовательного центра, разрабатывала программу и помогала с техническим оснащением.

В свое время Брижит Макрон много лет работала в школе учителем, она учила будущего президента страны Эммануэля Макрона. На момент их знакомства будущему главе государства было всего 15 лет.

На открытии образовательного центра Брижит Макрон появилась в стиле casual: на ней были белая водолазка, черные джинсы, блейзер в тон и замшевые ботильоны на невысоком каблуке. Первая леди явно пребывала в хорошем настроении, много улыбалась и с энтузиазмом рассказывала о своей новой инициативе журналистам.

Известно также, что Макрон принимала непосредственное участие в создании этого учебного заведения и разрабатывала для него учебную программу. Сама же Брижит пообещала давать как минимум один урок в месяц. На своих занятиях первая леди будет знакомить учеников с литературой и культурой.

Примечательно, что Эммануэль когда-то сам был ее учеником, — на момент их знакомства тогда еще будущему президенту Франции было всего 15 лет. У супругов почти четвертьвековая разница, но это не мешает им быть счастливыми и любить друг друга.

Ранее министр экономики Бразилии Паулу Гедес некорректно высказался в адрес Брижит Макрон. Министр назвал ее некрасивой, но потом извинился за свои слова, сообщает телеканал «360».