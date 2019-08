Борис Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на стол

Небольшим скандалом в социальных сетях обернулась встреча минувшим днем в Париже нового британского премьер-министра Бориса Джонсона и французского лидера Эммануэля Макрона.

В Елисейском дворце Джонсон, известный своими неоднозначными выходками, поставил ногу на кромку журнального столика, перед которым сидели политики, пишет Business Insider.

В социальных сетях тут же назвали поведение Бориса «грубым и стыдным», а некоторые пользователи и вовсе обвинили британского лидера в «отсутствии манер».

WATCH: Here’s the Reuters video of Boris Johnson putting his foot on the Elysee furniture. It seems President Macron was making small talk suggesting the table would work equally well as a footstool should the PM want to recline, which Johnson then jokingly does pic.twitter.com/dnv37t9mS4

— Tom Rayner (@RaynerSkyNews) 22 августа 2019 г.