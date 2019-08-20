Брижит Макрон встречала Путина в «старом» платье любимого цвета

Во Франции состоялась встреча лидеров России и Франции, на которой присутствовала и супруга Эмманюэля Макрона.

Брижит Макрон выбрала для встречи с президентом России небесно-голубое лаконичное платье длиной до колена. В области талии наряд украшен белыми ремешками. Брижит не отказалась поприветствовать прибывшего с визитом российского президента, несмотря на травму руки.

В отпуске, катаясь на лодке, первая леди Франции повредила руку. В форт Брегансон она прибыла с лангетой на руке, но на встречу с Путиным вышла уже без нее и цветы от Владимира Владимировича приняла с удовольствием.

Во время приветствия произошел неприятный для Брижит инцидент. Эмманюэль, пытаясь поддержать ее, случайно взял жену за травмированную руку, вызвав боль, которую Бриджит не смогла скрыть.

Но больше всего публику заинтересовало не это, а то, что первая леди Франции появилась в небесно-голубом платье от Louis Vuitton, в котором ее уже не раз можно было видеть на официальных мероприятиях.

Например, во время саммита G20 в Осаке в Японии. У многих невольно возникли по этому поводу вопросы: неужели для официальных мероприятий у первой леди Франции столь скудный гардероб? Впрочем, стилисты и поклонники Брижит знают, что она попросту верна любимого цвету и бренду.