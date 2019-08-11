От мини до кожаных брюк: какие вещи выбирает 66-летняя Брижит Макрон

Образ первой леди Франции всегда горячо обсуждается публикой. Очередное фото в паблике или таблоиде – и новая волна комментариев по поводу ее стиля гарантирована!

Часто Брижит Макрон сама дает повод для разговоров: то наденет несочетаемое, например, деловой костюм и кроссовки, то юбку немного короче, чем полагается по протоколу. Да и ее 66-летний возраст, как считают некоторые пользователи Сети, не дает права носить смелые образы. Но согласны ли с мнением критикующих эксперты стиля? Модный разбор гардероба Брижит Макрон сделает стилист Вика Майорова.

Всему свое время и образ

Макрон повезло – она обладает хорошей фигурой, на которую «садится» практически все, начиная с деловых костюмов и заканчивая стилем кэжуал. Таким счастливицам нужно помнить всего два правила: наряд должен соответствовать обстановке и возрасту. И чаще всего ей это удается сделать вполне успешно.

Вот так Макрон оделась на встречу с Филиппом Крайзоном, который, несмотря на физические недостатки, смог переплыть Ла-Манш. Неформально и в то же время элегантно.

А в таком виде первая леди приветствовала папу Римского. Выглядела она крайне сдержанно. В обоих образах Брижит соблюла модные тенденции.

66-летняя «девочка»

Но иногда Макрон почему-то забывает про свой возраст и одевает слишком кричащие платья для своего статуса. Стилист обратил внимание на ее блестящее оранжевое платье выше колен, которое явно выбивается из контекста деловой встречи.

Еще один промах – светлое платье с отливом. И оно тоже выше колен.

«Какой бы ни была хорошей фигура, все-таки каждому возрасту нужен свой стиль. В 66 лет в первую очередь важна элегантность, эти же платья больше подходят девочкам», — сказала Вика Майорова.

Привязанность к мини

Первую леди Франции частенько обвиняют в особом пристрастии к мини-юбкам. Однако наш эксперт не заметил в этой любви чего-то запредельного: да, короткие наряды мадам явно обожает, но она также носит платья по колено, макси и брюки. Да, мини стали своего рода визитной карточкой первой леди. Кто еще из жен президентов смело носит короткие платья?

А есть ли стилист?

Работают с Макрон эксперты моды или она сама подбирает свой гардероб, наш стилист однозначно определить не смог.

«Иногда человек сам по себе обладает отличным вкусом и может одеваться не хуже специалиста», — заметила она.

В числе самых интересных образов Вика выделила кэжуал, в котором первая леди вышла на улицу в день своего рождения. Это зеленый жакет, белая блуза и классические джинсы: просто и со вкусом. (Естественно, что на самой вечеринке жена президента блистала в вечернем платье).

Другой стильный look – леди-осень в насыщенном коричневом пальто с золотыми пуговицами и такими же золотыми вставками на ботинках. «Это очень крутые образы!» — восхитился стилист.

Смелые эксперименты

Макрон со свойственной француженкам смелостью может пойти на эксперименты. Она вопреки «протокольным» принципам с легкостью надевает на официальные мероприятия красные наряды.

«Они наглядно показывают, что красный может быть не только вычурным, но и элегантным. Цвет имеет право появляться в деловом стиле. Обратите внимание, как черные лодочки отлично сочетаются с гарнитурой платья и сумкой», — сказала Вика Майорова.

В этом дерзком наряде первая леди Франции прогуливалась по Парижу, когда случайно попала в объективы фотокамер. Вне Елисейского дворца он вполне позволителен и лишний раз доказывает, что у жены французского президента есть вкус.

«Очень крутой эпатажный образ, в котором много всего намешано: кожаные брюки, красный свитер, платок. Но при этом все вместе смотрится очень стильно!» — заметила Вика.

Пара даже по стилю

Эксперт подытожила, что в целом образ Макрон можно назвать стильным и соответствующим статусу первой леди. С Эммануэлем они составляют прекрасную пару, хорошо дополняя образы друг друга.