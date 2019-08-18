Брижит Макрон появилась на публике с бандажом в платье Louis Vuitton

Супруга президента Франции Эммануэля Макрона вынуждена носить бандаж из-за вывиха плеча. Травму Брижит получила во время водной прогулки на лодке, сообщает LeJDD.fr.

Тем не менее, первая леди сочла возможным появиться на официальных встречах президента. В частности, с бандажом ее видели во время посещения коммуны Борм-ле-Мимоза, департамента Вар.

И даже в этой ситуации супруга президента продумала свой стиль безукоризненно. Она появилась в белом платье выше колен от своего любимого бренда Louis Vuitton, обнажив стройные ноги. Специально под бандаж первая леди идеально подобрала туфли – коричного цвета, но с черными лямками тон в тон к ремням поддержки.

Напомним, ранее Teleprogramma.pro делала модный разбор гардероба первой леди Франции. Стилист Вика Майорова отметила ее талант формировать свой гардероб. Впрочем, без внимания эксперта не осталось и несколько фэшн-промахов Брижит Макрон, в частности, ее любовь к мини.