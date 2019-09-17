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Разин поддержал Шепелева, выступившего за раскрытие информации о Заворотнюк

Известный продюсер считает, что семья актрисы должна сделать заявление о ее состоянии.

Разин поддержал Шепелева, выступившего за раскрытие информации о Заворотнюк
Андрей Разин сделал уже ряд громких заявлений об Анастасии Заворотнюк. Фото: Viktor Chernov/Russian Look

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин, который в последние дни очень активно комментирует ситуацию вокруг Анастасии Заворотнюк, поддержал позицию телеведущего Дмитрия Шепелева. Напомним, тот, высказываясь на передаче «Пусть говорят», призвал родных актрисы выступить с официальным заявлением о ее состоянии, чтобы прекратить волну слухов и домыслов. Ведь, согласно некоторым сообщениям, знаменитая «няня Вика» уже находится практически при смерти.

«Ее семья должна найти мужество и официально разъяснить людям, что случилось с Анастасией и какое у неё состояние здоровья, потому что на эту тему, к сожалению, очень много спекуляций», — написал Разин в Instagram, согласившись с Шепелевым.

Напомним, у Дмитрия несколько лет назад была аналогичная ситуация, когда умирала его жена Жанна Фриске. Тогда телеведущий не сделал публичного заявления, о чем теперь жалеет. Напомним, семья Заворотнюк и ее муж Петр Чернышев хранят молчание о состоянии 48-летней артистки. Даже ее коллеги-актеры не знают, насколько тяжело ей сейчас приходится.

А как вы считаете, должны ли родственники Анастасии выступить сейчас с публичным заявлением?

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Анастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк и Петр ЧернышевАндрей РазинДмитрий ШепелевРак у Заворотнюк

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Разин поддержал Шепелева, выступившего за раскрытие информации о Заворотнюк
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