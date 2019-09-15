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Представитель Заворотнюк признался, что ему запретили говорить об актрисе

Стас Христов пока не будет рассказывать о своей подопечной.

Представитель Заворотнюк признался, что ему запретили говорить об актрисе
Стас Христов больше не рассказывает о здоровье Заворотнюк/globallookpress.com

Представитель актрисы Анастасии Заворотнюк ее концертный директор Стас Христов заявил, что ему больше нельзя комментировать ее состояние здоровья. «Мне запрещено давать комментарии о состоянии здоровья Анастасии», — заметил он в беседе с РБК.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Христов больше не будет комментировать здоровье Заворотнюк/globallookpress.com

Отметим, что ходят слухи, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Она якобы живет только за счет медикаментов. В палате у звезды дежурят ее родители, а также любящий муж фигурист Петр Чернышев. Ему даже пришлось покинуть шоу, в котором он выступал последние годы. Ему, впрочем, нашли замену.

Добавим, что в последний раз Заворотнюк появлялась на публике в феврале нынешнего года. Она посетила столицу Армении Ереван. В этом городе открыли ювелирный салон. Тогда звезда была очень довольна и светилась от счастья. Ничто не предвещало, что с ней может случиться беда. Хотя, возможно, сама звезда сериала «Моя прекрасная няня» уже знала о страшном диагнозе.

Многие звезды отечественной эстрады за последние дни уже высказались о состоянии здоровья Заворотнюк. Они надеются, что ей удастся поправиться и победить смертельную болезнь. Врачи, которые ее лечат, пока никаких прогнозов не делают и комментариев не дают.

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Представитель Заворотнюк признался, что ему запретили говорить об актрисе
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