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Шепелев призвал семью Заворотнюк прокомментировать слухи о ее болезни

Телеведущий уверен, что это поможет пресечь домыслы и только облегчит жизнь родственникам актрисы.

Шепелев призвал семью Заворотнюк прокомментировать слухи о ее болезни
Дмитрий Шепелев. фото: globallookpress.com

Почти все начало сентября не утихают слухи о том, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна и находится в больнице в критическом состоянии. Родные и представители актрисы отказываются комментировать появившуюся информацию. Тем временем даже коллеги-артисты стали переживать за здоровье женщины. Нонна Гришаева, Филипп Киркоров и даже Татьяна Навка, со слов коллег, молятся за актрису.

Передача «Пусть говорят» была посвящена этой теме. Алексей Ягудин, который живет по соседству с Заворотнюк признался, что еще несколько месяцев назад видел ее, и она выглядела потрясающе. При этом спортсмен не стал скрывать, что замечал карету скорой помощи, которая дежурила у дома актрисы в конце лета. А знакомая Анастасии вспомнила, как она в сериале «Моя прекрасная няня» сыграла молоденькую героиню, хотя сама Заворотнюк была гораздо старше. Также артистка не афишировала отношения с Петром Чернышовым, их свадьбу. Даже о третьей беременности звезды никто не знал. Она умело скрыла свое интересное положение и в октябре 2018 года уже поделилась новостью о том, что снова стала мамой.

Однако за последние годы Заворотнюк пережила много трагедий. В 2014 году ушел из жизни ее отец, а следом и брат Вячеслав, скончавшийся полтора года назад. Ведущий Дмитрий Борисов обратился к семье актрисы. «Если нужна какая-то помощь, то мы готовы помочь. Все вместе, здесь. Но нужно понимать, какая помощь нужна», — произнес он. Ведущий обратился к Дмитрию Шепелеву, который согласился с ним в том, что информации в такой ситуации не хватает.

«Поскольку я на собственном опыте сталкивался с очень схожей ситуацией, я думаю, что семье Насти очень важно сейчас сделать то, что в свое время не сделал я. А именно, сделать официальное публичное заявление, обращение. Не для того, чтобы привлекать дополнительное внимание. Его и так достаточно. Я считаю, что это, к сожалению, бремя публичности. Человек публичный обязан сказать, что с ним происходит», — высказался Шепелев.

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Дмитрий Шепелев обратился к родным Заворотнюк. Фото: кадр из передачи «Пусть говорят»

Он отметил, что такой поступок освободит семью Заворотнюк от многих хлопот в будущем, от домыслов и поможет сконцентрироваться на помощи любимому человеку. Напомним, что Дмитрий являлся гражданским супругом Жанны Фриске, которая в 2015 году скончалась от рака мозга.

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Анастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк последние новостиДмитрий ШепелевПрограмма «Пусть говорят»

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Шепелев призвал семью Заворотнюк прокомментировать слухи о ее болезни
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