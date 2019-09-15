«Ох, Настюша, держись»: Андрей Разин поддержал Заворотнюк

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram поддержал актрису Анастасию Заворотнюк, которая борется за свою жизнь. Напомним, что звезда сейчас находится в критическом состоянии к одной из московских клиник. По слухам, жить ей осталось несколько дней. Ей был поставлен страшный диагноз — рак мозга. В ее палате дежурят родители и муж фигурист Петр Чернышев.

«Ох, Настюша, держись», — заявил Андрей Разин, который, как известно, очень сильно переживает за звезду сериала «Моя прекрасная няня», с которой в прекрасных отношениях.

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Добавим, что именно Андрей Разин сообщил, что общался с докторами и они ему сказали, что уже ничем не могут помочь актрисе. В то же время продюсер посетовал, что не может попасть в клинику к Заворотнюк. К ней подпускают только самых близких людей.

Также Разин опубликовал ролик из программы «Однажды». Заворотнюк в нем просит ее не жалеть и не беспокоиться о ее карьере. В речи она отмечает, что выйти из круга недосказанности и любимой работы очень сложно.