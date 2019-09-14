Медики перестали бороться за жизнь Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк, по предварительным данным, находящаяся в одной из столичных клиник в состоянии комы, перестала получать медицинскую помощь.

Как сообщает телеграм-канал Mash, решение об остановке лечения актрисы было принято сегодня после того, как ее состояние ухудшилось. Ранее знаменитость выписали из польской больницы, потому что ничем не могла ей помочь. Родные Заворотнюк обратились в несколько медицинских учреждений, но принять ее согласилась только одна.

Тем не менее и в этой клинике врачи опустили руки. Анастасия продолжает оставаться в больнице под наблюдением.

Напомним, ранее друг Анастасии, продюсер Андрей Разин заявил, что пытался навестить ее в больнице, но врачи никого к ней не пускают, кроме мужа. Он отметил, что по словам врачей, жить ей осталось несколько дней. Он также выразил предположение, что причиной развития заболевания стали омолаживающие процедуры с применением стволовых клеток, о которых ему рассказывала Заворотнюк.

Свою красоту актрисе, как и здоровье, к большому сожалению сохранить не удалось. Соседка актрисы по поселку Крекшино рассказала, что не смогла узнать ее при встрече, так как она очень располнела и практически лишилась своих роскошных волос.

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Впервые Анастасия обратилась в клинику с жалобами на сильные головные боли еще в июне. Во всех сопроводительных медицинских документах она проходила, как Потапова, чтобы скрыть проблемы со здоровьем от общественности.

Существует вероятность, что развитие онкологии спровоцировала процедура ЭКО, к которой актриса прибегла, чтобы завести ребенка с супругом Петром Чернышевым.