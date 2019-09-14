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Муж и мама Анастасии Заворотнюк приехали к ней в больницу

При этом, как отмечается, родственники были очень обеспокоены.

Муж и мама Анастасии Заворотнюк приехали к ней в больницу
АНАСТАСИЯ ЗАВОРОТНЮК. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Ситуация вокруг состояния здоровья Анастасии Заоротнюк продолжает оставаться крайне напряженной. По информации РЕН ТВ, вечером 14 сентября в больницу, где в настоящее время находится актриса, срочно приехали мама и муж звезды сериала «Моя прекрасная няня». При этом отмечается, что родственники выглядели очень обеспокоенными.

Напомним, ранее сообщалось о том, на фоне болезни артистку частично парализовало. Днем ранее из сообщений СМИ и публикаций российских звезд в социальных сетях стало известно, что Анастасии диагностировали последнюю, четвертую стадию рака головного мозга.

О страшном диагнозе актриса и ее семья узнали примерно год назад, почти сразу после того. как на свет появилась дочка. Анастасия проходила лечение в Европе, а примерно три недели назад вернулась в Россию.

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Муж и мама Анастасии Заворотнюк приехали к ней в больницу
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