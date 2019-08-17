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Юлия Михалкова протестировала новую процедуру для поддержки тонуса мышц

Артистка осталась довольна результатом первого сеанса.

Юлия Михалкова протестировала новую процедуру для поддержки тонуса мышц
Актриса Юлия Михалкова Фото: AA/ABACA/Abaca/East News

36-летней актрисе и участнице шоу «Уральские пельмени» Юлии Михалковой, несмотря на плотный график съемок и выступлений, удается сохранять точеную фигуру. При первой же возможности артистка идет на тренировку в спортивный зал.

Для большего эффекта к регулярным физическим нагрузкам она еще добавляет различные процедуры. Недавно Юлия испробовала новую и рассказала об опыте поклонникам в блоге. Михалкова решила протестировать процедуру в одной из столичных клиник. Речь идет об аппарате для тонуса ягодичных мышц.

«Новый аппарат для ягодиц — 20 минут лежишь, а ощущения, как после очень сложной тренировки», — отметила участница шоу «Уральские пельмени».

Рассказ о новой процедуре Михалкова сопроводила парой фото. На них знаменитость предстала в кепке, кожаной куртке и пикантных легинсах с разрезами.

Нужно сказать, что Юлия часто делится с поклонниками секретами красоты. Недавно она рассказала подписчикам о принципах идеальной укладки, полезной вечерней привычке. Нередко актриса публикует короткие видео с физическими упражнения. Ранее она даже заявляла о том, что собирается открыть спортивный канал на видеохостинге.

Михалкова уверена, что человек должен ответственно относиться к своему здоровью и внешнему виду и тем самым продлевать молодость. По этой причине она раскритиковала недавний флешмоб, когда Сеть заполнили «состаренные» фото звезд.

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Юлия Михалкова протестировала новую процедуру для поддержки тонуса мышц
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