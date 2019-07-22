Юлия Михалкова поделилась секретами объемной укладки

Юлия Михалкова — известная актриса, телеведущая и участница шоу «Уральские пельмени». На своей странице в соцсети Instagram телезвезда делится не только рабочими моментами, кадрами из эффектных фотосессий, но и бьюти-секретами.

В этот раз 36-летняя Михалкова рассказала несколько секретов объемной укладки. Так, бывшая КВНщица у себя в Instagram посоветовала девушкам сушить волосы вниз головой, накручивать волосы на плойку большого диаметра, прочесывать их щёткой, фиксируя лаком у корней, делать прикорневое гофре или небольшой прикорневой начес.

Но, конечно же, нужно пользоваться не всеми лайфхаками сразу, а выбрать только один из вариантов. Подписчицы Юлии Михалковой в комментариях поблагодарили ее за полезные советы.

В последнее время звезды российского шоу-бизнеса все чаще делятся с поклонниками бьюти-секретами. Так, недавно «Мисс Вселенная» Оксана Федорова назвала несколько правил летнего экспресс-гардероба. Телеведущая решила упростить задачу тем, кто не знает, что взять с собой в отпуск.