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Михалкова вслед за Бузовой раскритиковала моду на «старение» в Сети

Звезда шоу «Уральские пельмени» из-за популярности нового приложения назвала Instagram «домом престарелых».

Михалкова вслед за Бузовой раскритиковала моду на «старение» в Сети
Юлия Михалкова Фото: Lomohov Anatoly/East News

Только в Сети утих челлендж с бутылкой, который начал британский актер Джейсон Стейтем. На его смену пришел новый флешмоб. Пользователи массово увлеклись приложением, которое старит лица на фото.

На такой эксперимент решилось множество звезд отечественного шоу-бизнеса, среди которых Нонна Гришаева, Юлия Ковальчук, Гарик Харламов, Павел Воля и другие. Правда, не все российские знаменитости положительно отнеслись к моде на «старение».

По этому поводу накануне высказалась звезда юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова. 36-летняя актриса много внимания уделяет своему внешнему виду, чтобы, напротив, отсрочить появление морщин. По ее мнению, из-за нового приложения Instagram превратился в «дом престарелых».

«Что это за новая волна «состаривать» свои фото?  Рвение увидеть себя через 40,50,60 лет? Это весело, но мне почему-то не хочется смотреть на себя с глубокими морщинами», — критически высказалась актриса.

Такого же мнения придерживается певица и телеведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова. У нее есть на телефоне это модное приложение, но пользоваться им знаменитость не собирается. Она считает, что нужно наслаждаться молодостью и уж точно не приближать старость.

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Михалкова вслед за Бузовой раскритиковала моду на «старение» в Сети
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