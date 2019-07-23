Юлия Михалкова собирается создать спортивный YouTube-канал

Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова в Instagram поделилась видеозаписью одной из своих тренировок в спортзале. Как известно, девушка ведет спортивный образ жизни. Чуть ли не в ежедневном режиме она посещает зал. Надо сказать, что у Михалковой идеальная фигура и ни грамма лишнего веса.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как Юлия Михалкова делает одно из упражнений в спортзале. При этом она призналась, что обожает активный образ жизни. Лежать на диване – это совсем не про нее.

«У меня тут возникла мысль, почему бы нам с вами не заниматься спортом вместе? Может, создать YouTube-канал, где я буду делиться своими любимыми упражнениями? Или делать прямые эфиры? Пишите», — заявила Юлия Михалкова.

Добавим, что не так давно Юлия Михалкова рассказывала в соцсетях о городском дресс-коде. Она заявила, что мужчинам не нужно ходить по улицам с голым торсом, независимо от того, есть у них пресс или нет. Пляжные шорты представителям сильного пола Юля тоже посоветовала оставить для моря.