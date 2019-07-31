Юлия Михалкова рассказала о полезной вечерней привычке

Перед сном она настраивается на позитив и вспоминает хорошее.

36-летняя звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова много лет радует зрителей и подписчиков в Instagram своим цветущим видом и позитивным отношением к жизни. Как при всех сложностях актерской профессии она остается такой милой и улыбчивой, телеведущая рассказала в своем блоге.

Актриса, прежде чем лечь спать, подводит итоги дня. Юлия обязательно сама себе задает вопрос: «Что прекрасного произошло за этот день?» Именно «прекрасного»! Это очень важно. Удивительно, но в ответ разум посылает множество очень приятных воспоминаний, причем независимо от того, насколько тяжелым был прожитый день. «Всегда найдется много позитивного! Попробуйте», — посоветовала девушка своим подписчикам.

Ранее актриса писала о другой полезной привычке — как можно чаще улыбаться. Она убеждена, что это не только делает мир добрее и ярче, улыбчивый человек — более креативный. А еще ему больше доверяют люди.