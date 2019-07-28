Юлия Михалкова объяснила, как улыбка влияет на креативность

Актриса телевизионного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова уверенна, если чаще улыбаться — мир улыбнется в ответ. О воздействии позитивной привычки на жизнь она рассказала в своем Instagram.

Телеведущая написала: «Есть миллион причин улыбаться чаще! Луис Армстронг однажды пел: «Когда вы улыбаетесь, весь мир улыбается вместе с вами». Исследователи университета Питтсбурга изучили взаимосвязь между улыбкой и доверием. Согласно результатам, мы гораздо больше доверяем тому, кто больше улыбается».

Также Юлия вспомнила про исследования Калифорнийского университета, согласно которым улыбка напрямую влияет на креативность человека. «Какие-то особые процессы запускаются у позитивных людей. Так что просто требую от вас чаще улыбаться! Давайте выработаем эту привычку!» — воззвала к почитателям своего таланта звезда ТВ.

Напомним, кроме работы в юмористическом телепроекте 36-летняя актриса активно ведет свой блог. В нем она частенько делится со своими подписчикам советами о том, как нужно себя вести и выглядеть. Не так давно Михалкова рассуждала о городском дресс-коде, где рекомендовала мужчинам не появляться с обнаженным торсом на людях. А также давала лайфхаки девушкам, как с помощью сушки волос феном вниз головой можно сделать укладку более объемной.