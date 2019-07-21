НОВОСТИ

Дочь Алсу перепела песню Гаги и Купера

Так Микелла Абрамова отреагировала на слухи о романе звезды фильма «Области тьмы» с американской исполнительницей.

Дочь Алсу перепела песню Гаги и Купера
Микелла Абрамова Фото:

Расставание Брэдли Купера и Ирины Шейк остается одной из самых обсуждаемых новостей в мире шоу-бизнеса. По информации инсайдеров, актер разорвал отношения с российской моделью ради певицы Леди Гаги, с которой работал во время съемок картины «Звезда родилась».

По слухам, Гага даже переехала в дом Купера, как только Шейк вывезла из особняка бывшего возлюбленного вещи. Свою лепту в эту историю внесли и российские пользователи социальной сети Instagram. Они буквально атаковали аккаунт американской певицы, обвинив ее в разрыве актера и модели.

В стороне не остались и российские звезды, которые прокомментировали скандальную историю. Среди них – Рита Дакота, Иосиф Пригожин и другие.

Решила по-своему высказаться и дочь Алсу Микелла Абрамова. Она часто публикует в своем блоге ролики, где исполняет разные хиты. В свете последних событий Микелла отдала предпочтение песне «Shallow», которую в фильме «Звезда родилась» спели Гага и Купер.

«Испробовала мою новую укулеле. Звучит! Обещаю почаще выкладывать песни! А пока немного @ladygaga вам в ленту, а то в последнее время почти не слышно о ней ничего», — пошутила над американской исполнительницей Абрамова.

Напомним, некоторое время назад Микелла тоже была героиней громкой истории. После победы в детском «Голосе» на нее обрушился шквал критики.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

АлсуБрэдли Купердочка АлсуИрина ШейкЛеди ГагаМикелла Абрамова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дочь Алсу перепела песню Гаги и Купера
Интересно?
Поделись с друзьями: