Дочь Алсу перепела песню Гаги и Купера

Так Микелла Абрамова отреагировала на слухи о романе звезды фильма «Области тьмы» с американской исполнительницей.

Расставание Брэдли Купера и Ирины Шейк остается одной из самых обсуждаемых новостей в мире шоу-бизнеса. По информации инсайдеров, актер разорвал отношения с российской моделью ради певицы Леди Гаги, с которой работал во время съемок картины «Звезда родилась».

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По слухам, Гага даже переехала в дом Купера, как только Шейк вывезла из особняка бывшего возлюбленного вещи. Свою лепту в эту историю внесли и российские пользователи социальной сети Instagram. Они буквально атаковали аккаунт американской певицы, обвинив ее в разрыве актера и модели.

В стороне не остались и российские звезды, которые прокомментировали скандальную историю. Среди них – Рита Дакота, Иосиф Пригожин и другие.

Решила по-своему высказаться и дочь Алсу Микелла Абрамова. Она часто публикует в своем блоге ролики, где исполняет разные хиты. В свете последних событий Микелла отдала предпочтение песне «Shallow», которую в фильме «Звезда родилась» спели Гага и Купер.

«Испробовала мою новую укулеле. Звучит! Обещаю почаще выкладывать песни! А пока немного @ladygaga вам в ленту, а то в последнее время почти не слышно о ней ничего», — пошутила над американской исполнительницей Абрамова.

Напомним, некоторое время назад Микелла тоже была героиней громкой истории. После победы в детском «Голосе» на нее обрушился шквал критики.