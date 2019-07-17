Поклонники Шейк атаковали Instagram Леди Гаги

Новость о том, что российская модель Ирина Шейк и голливудский актер Брэдли Купер расстались якобы из-за Леди Гаги, с которой он играл в фильме «Звезда родилась», глубоко тронула россиянок. Настолько глубоко, что они уже несколько дней подряд засели в комментариях певицы в ее Instagram – «Гага засыпает, просыпается русская мафия».

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Претензия, ставшая уже всеобщим призывом, у всех одна – «Верни Брэдлика». Вместо этого певице предлагают с потрохами забрать Алексея Панина или попробовать отбить Максима Галкина. Некоторые просят рецепт приворота, благодаря которому она увела Купера из семьи, а некоторые напоминают о последствиях.

«Девочка просто любви хотела… Бумеранг, он такой…» — пишет одна из девушек.

«Если Купер ушел к этой от Шейк, то я не теряю надежды встретить кого-то», — пишет одна из подписчиц.

Но со временем акция по троллингу американской певицы приобрела почти национальный масштаб. Более того, свои мысли по поводу происходящего начали высказывать жители стран СНГ и россияне, живущие в дальнем зарубежье – Индии, США, Мексике.

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«Ору просто! Русский чат — это мощь, конечно! А вообще видела обеих живьем. Гагу всю разодетую в ресторане и Ирку с гулькой в русской бане. Ну вот честно, наша не накрашенная с гулькой в полотенце в разы краше», — уверена подписчица.

Причем сама дискуссия уже давно вышла за рамки первоначальной темы. Комментаторы начали делиться рецептами блюд, стали предлагать провести очередную перепись населения, публиковать объявления о купле-продаже, кто-то цитирует слова российского гимна, а кто-то — актуальные гороскопы. Под постами Леди Гаги некоторые в шутку даже пытаются записаться в поликлинику, а дети простят мам открыть дверь.

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«Кто такой Купер? Кто такая Гага? Что они делают в нашем чате?», «А неявка на работу из-за Гаги сегодня будет по уважительной причине?», «Админы, сделайте поиск по ключевым словам, я потеряла рецепт важный, аж настроение испортилось», — пишут в комментариях.