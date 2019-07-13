«Я за разводы»: Дакота прокомментировала слухи о романе Купера и Гаги

По мнению отечественной певицы, голливудский актер поступил правильно, когда «по-взрослому вышел из отношений» с Ириной Шейк.

Накануне в СМИ прошла информация, что Брэдли Купер и Леди Гага перестали скрывать свои отношения. Как только Ирина Шейк забрала свои вещи из дома экс-возлюбленного, в нем якобы поселилась Леди Гага.

Актеры кинофильма «Звезда родилась» эту информацию пока не подтверждали. Несколько таблоидов полагают, что между Купером и Гагой лишь дружеские отношения.

Расставание Шейк и Купера потрясло и многих представителей отечественного шоу-бизнеса. Свое отношение к этому высказала Рита Дакота. Подробному посту в блоге на названную тему певица дала громкое название «Я за разводы».

В отличие от многих, она не стала ругать Брэдли Купера. По ее мнению, актер поступил правильно. Дакота уверена, что не нужно продолжать отношения с человеком, к которому больше ничего не чувствуешь. Это лишь всем навредит, особенно ребенку.

«Вчера только ленивый не прислал мне новость о каминг ауте Гаги и Купера, мол: «Ну ты-то сама недавно прошла предательство и развод, и ты уж точно должна негодовать», дескать, бедная Ирина Шейк. А я искренне радуюсь этой новости и радуюсь внутри себя такому гениальному тандему двух горячих сердец», — высказалась российская исполнительница.

Певица уверена, что Купер не одну ночь думал о том, как правильно поступить, и в итоге прислушался к зову собственного сердца.

«Для меня это выглядит так: человек был в браке, человек не врал, человек родил малыша, человек был сильно счастлив там, а потом человек ВЛЮ-БИЛ-СЯ в другого человека… не смог обесценивать себя и свои чувства, идти против своего сердца, красиво и по-взрослому вышел из отношений», — добавила артистка.

При этом певица по-настоящему сочувствует Ирине Шейк, которая стала заложницей сложившейся ситуации. Но Дакота уверена, что модель вскоре обретет свое счастье.

Напомним, российская певица недавно была в подобной ситуации. В прошлом году она развелась с Владом Соколовским. Причиной стала неверность бывшего супруга исполнительницы.