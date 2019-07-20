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Пригожин объяснил ажиотаж россиян вокруг Леди Гаги

Продюсер гордится, что такая успешная и красивая женщина, как Ирина Шейк, является россиянкой.

Пригожин объяснил ажиотаж россиян вокруг Леди Гаги
Иосиф Пригожин. Фото: globallookpress

Россияне могут лишь гадать, что почувствовала Леди Гага, когда увидела в своем Instagram тысячи комментариев на русском языке. Поначалу поклонники Ирины Шейк пытались защитить модель перед певицей. Ходят слухи, что с отцом своей дочери Брэдли Купером модель рассталась именно из-за Леди Гаги.

Теперь комментарии в Instagram певицы превратились в «Гага чат». На данный момент их насчитывается 850 тысяч. Россияне обсуждают насущные вопросы, публикуют рецепты и зазывают к себе подписчиков. Отечественные звезды не оставили без внимания флешмоб. Причина сплоченности против американской певицы для многих остается загадкой. Но только не для Иосифа Пригожина.

«Это национальная черта — любовь к обиженным. Нам важно, чтобы у человека были проблемы, тогда мы «вписываемся» в эти истории», — рассказал продюсер порталу URA.RU.

Также Иосиф Пригожин отметил, что Ирина Шейк невероятно красивая. Он гордится россиянкой, которая добилась успеха и признания по всему миру. Тем временем Ирину Шейк пытаются подбодрить в Instagram. Представители Приморского края даже предложили звезде ипотеку под 2% годовых и мужа-красавца.

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Пригожин объяснил ажиотаж россиян вокруг Леди Гаги
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