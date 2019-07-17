Звездный стиль

Всегда на виду: Шейк для прогулки с дочерью выбрала топ и спортивные брюки

После разрыва с Брэдли Купером российская модель старается максимум свободного времени проводить с двухлетней наследницей.

Всегда на виду: Шейк для прогулки с дочерью выбрала топ и спортивные брюки
Фото: Piovanotto Marco/ABACA

Мир шоу-бизнеса поразила новость о расставании Брэдли Купера и Ирины Шейк. По слухам и сведениям некоторых таблоидов, причиной разрыва стал роман звезды фильма «Области тьмы» с певицей Леди Гагой. Исполнительница и актер вместе работали на съемочной площадке картины «Звезда родилась».

Изо дня в день эта история обрастает все новыми подробностями, которые ни Шейк, ни Купер не комментируют. Накануне в СМИ прошла информация, что модель собрала вещи и покинула дом экс-возлюбленного, куда якобы быстро переехала Леди Гага.

Несмотря на тяжелый период, русская красавица продолжает работать и вести активную жизнь. Накануне папарацци, которые теперь следят буквально за каждым шагом экс-влюбленных, заметили Ирину Шейк на улицах Нью-Йорка.

Она вышла на прогулку вместе с двухлетней дочерью Леей. После расставания с актером модель старается отдавать девочке как можно больше своего времени. Для прогулки Ирина выбрала простой наряд — короткий белый топ, спортивные брюки и кроссовки. Дочь Шейк заботливо держала на руках.

Нужно сказать, что свою лепту в историю с расставанием актера и модели внесли поклонники Ирины. Фанаты Шейк буквально набросились на Леди Гагу в Instagram.

Сначала они обвиняли американскую певицу в том, что она разбила красивую пару. Но через несколько дней «осады» блога исполнительницы ситуация изменилась. Русскоязычные пользователи начали в комментариях обсуждать все, что их душе угодно — от рецептов холодца до советов по уходу за животными.

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Всегда на виду: Шейк для прогулки с дочерью выбрала топ и спортивные брюки
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