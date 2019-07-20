Папарацци засняли Брэдли Купера с дочкой Леей в Нью-Йорке

Брэдли Купер (Bradley Cooper) и Ирина Шейк (Irina Shayk) продолжают хранить молчание, хотя слухи об их размолвке появились еще в июне. Модель покинула особняк возлюбленного в Лос-Анджелесе и перебралась в квартиру в Нью-Йорке вместе с дочерью Леей. Несмотря на плотный рабочий график, девушку практически каждый день видели в городе, когда она гуляла с двухлетней наследницей. Стоит отметить, что русская красавица даже вне подиума всегда выглядит стильно.

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Похоже, что все это время Купер занимался своими делами. В середине июля его видели в компании Анны Винтур, главного редактора американского Vogue. Они беседовали больше часа, а затем обнялись на прощание. Позже знакомый из окружения звезды рассказал, что Брэли и Шейк смогли договориться о совместной опеке над ребенком. Официально на бумаге условия они пока прописывать не стали, ограничившись устной договоренностью.

Вечером 19 июля актер приехал в Нью-Йорк. Вскоре папарацци засняли его с дочкой. Купер шел по тротуару с сумками, маленьким чемоданом и держал на руках малышку. Выглядел он счастливым. Поговаривали, что Брэдли решил перебраться в крупнейший город США ради наследницы. Судя по чемодану, это оказалось правдой. Однако жить он явно будет не с Ириной, что вновь подтверждает слухи о расставании пары.

Напомним, что в случившемся поклонники обвинили Леди Гагу. Они уверены, что певица увела актера из семьи, закрутив с ним роман на съемках фильма «Звезда родилась». Фанаты Шейк из России буквально атаковали аккаунт эпатажной артистки в Instagram, требуя вернуть Брэдли. Отреагировала на произошедшее даже сваха Роза Сябитова, которая пообещала найти модели достойного жениха. Не осталась в стороне даже администрация Приморского края. Представители администрации позвали Ирину переехать к ним жить, а также пообещали ей мужа-моряка, бесплатный гектар земли и ипотеку под 2% годовых.