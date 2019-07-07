Михайловская организовала детский праздник для 4-летнего сына

Актриса из сериала «Молодежка» — 31-летняя Анна Михайловская — организовала детский праздник в честь дня рождения сына Мирослава. Поздравить именинника с четырехлетием пришли близкие родственники и друзья семьи. С отцом своего первенца знаменитость успела разойтись. Однако это не помешало Анне сохранить дружеские отношения с экс-супругом Тимофеем Каратаевым.

«Залезла в телефон, только две фотки!! Вот это мы гуляли… Наши дорогие друзья, родственники, спасибо вам за такой чудесный праздник, за ваше внимание, за такие классные подарки. Мироша счастливый, довольный. Спасибо! Ну а мы, тем временем, продолжаем разбирать подарки», — отметила актриса.

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Ранее в интервью Teleprogramma.pro Анна Михайловская делилась своим отношением к материнству. После родов девушка не стала засиживаться в декрете, также, к слову, поступили и другие звездные мамочки — телеведущая Регина Тодоренко, актриса Елизавета Боярская, Мария Порошина, певица Нюша, модель Виктория Лопырева. Заботиться о Мирославе актрисе помогают бабушка и дедушка. По словам Анны, ее сын не моет пожаловаться на одиночество или отсутствие внимания со стороны близких. К разводу родителей Мирослав отнесся спокойно. Малыш привык, что мама и папа часто бывают в разъездах.

«Сын может побыть с Тимофеем, потом вернуться ко мне. Живет, разумеется, со мной, но с Тимой может провести и неделю — они хорошо общаются», — заверила Анна, говоря о взаимоотношениях Мирослава с отцом.

Актриса не препятствует экс-супругу видеться с малышом, считая, что ребенок должен ощущать любовь и поддержку обоих родителей.