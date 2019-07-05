Лопырева опубликовала новое фото 5-месячного сына у Булатова на руках

35-летняя Виктория Лопырева стала мамой еще в феврале. Она родила первенца — сына Марка Лео от бизнесмена Игоря Булатова. Еще будучи беременной модель утверждала, что возлюбленный не относится к миру шоу-бизнеса, отказываясь при этом вдаваться в подробности. Девушка предпочитала не называть имя отца своего будущего ребенка, заверяя, что ее избранник полностью отвечает всем ее запросам и обладает всеми необходимыми качествами.

С рождением сына Виктория заговорила о своем романе с Булатовым, разместив на личной страничке совместное фото с отцом Марка Лео. К слову, несколькими часами ранее модель опубликовала свежий снимок из семейного альбома.

«Говорят, счастье нельзя измерить и взвесить… Но у акушеров получается! Спасибо, что выбрал нас, малыш Марк Лео», — отметила Виктория.

Первенцу пары 5 июля исполнилось пять месяцев. В честь дня рождения сына Лопырева организовала стилизованную фотосессию в футбольной тематике. В кадре Булатов позировал с малышом и маленьким мячиком, который Марк сжимал крохотными ручками. А комната, в которой проходила фотосъёмка была украшена воздушными шарами в форме футбольных мячей.