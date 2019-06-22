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Мамин сын: Боярская прогулялась с шестимесячным Гришей

Актриса не сомневается, что грудному младенцу лучше быть как можно ближе к маме.

Мамин сын: Боярская прогулялась с шестимесячным Гришей
Елизавета Боярская (Фото: Globallookpress.com)

33-летняя Елизавета Боярская несколькими часами ранее опубликовала свежие кадры в Stories. Супруга актера Максима Матвеева вышла на вечернюю прогулку, взяв с собой коляску и шестимесячного сына Григория. Пара договорилась не показывать младшего сына общественности. Напомним, что вместе с мужем дочь народного артиста РСФСР воспитывает двоих детей, у Елизаветы и Максима есть 7-летний сын Андрей.

По словам актрисы, их старший ребенок больше времени проводит с отцом, а она старается окружить заботой младшего сына.

«Грудному малышу пока лучше быть с мамой, поэтому я чаще с Гришей на руках, а Максим — с Андрюшей. Но тем не менее все равно мы оба можем все. Максим может и приготовить, и накормить, и поиграть», — отметила Елизавета в интервью Hello!

Елизавета Боярская с сыном
Елизавета Боярская вышла на прогулку с сыном (Фото: Instagram.com/lizavetabo)

В кадре актриса показала лишь ножки шестимесячного сынишки. На прогулки с младшим братиком Елизавета обычно берет и старшего сына. Когда Елизавета во второй раз стала мамой, она решила не засиживаться в декретом отпуске. На театральные репетиции она приходила вместе с новорожденным малышом. Пока сын актрисы спал в люльке за кулисами, она отыгрывала свою роль и заучивала новые монологи.

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Елизавета Боярскаязвездные детиМаксим Матвеев

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Мамин сын: Боярская прогулялась с шестимесячным Гришей
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