Михайловская отметилась на фото с экс-супругом Татьяны Арнтгольц

30-летняя Анна Михайловская разместила на личной страничке в Instagram новое фото. В комментариях под снимком актриса уточнила, что она вместе с коллегами побывала на гастролях в Томске и Новосибирске. А теперь ребятам предстоит вернуться домой. В кадре рядом с Михайловской позирует бывший муж Татьяны Арнтгольц – 35-летний Иван Жидков. Компанию артистам составил и Станислав Бондаренко.

«Новосибирск, Томск, спасибо! Теперь домой», – добавила Михайловская.

Напомним, что у Ивана Жидкова и Татьяны Арнтгольц есть общая дочка Мария. В сентябре девочке исполнится десять лет. Экс-супруги расстались еще шесть лет назад. В новых отношениях у актера родился сын Степан, малыш появился на свет в октябре 2010 года.

У Анны Михайловской есть сын Мирослав, который родился в июле 2015 года. Примечательно, что с отцом своего первенца актриса уже успела разойтись.

В недавнем интервью Teleprogramma.pro Анна Михайловская призналась, что считает себя открытым, не агрессивным человеком.

«Но жизнь показывает, что нельзя открываться перед всеми. Поэтому тем, кто общается со мной впервые, может привидеться некая закрытость… Я дружелюбна и общительна, но много получала за это, поэтому сейчас живу в своем мирке. И если хочу, то спускаюсь до определенного человека, если нет — у нас сугубо деловые отношения», – утверждала актриса.

Все свободное время знаменитость старается посвящать воспитанию сына. По словам Михайловской, она до сих пор поддерживает отношения с экс-возлюбленным. Ведь у них подрастает общий ребенок.