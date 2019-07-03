ЗВЕЗДЫ

Нюша вместе с мужем поучаствовала в морской фотосессии

Артистка заявила, что у них с возлюбленным появилась возможность совместить работу и отдых.

Нюша вместе с мужем поучаствовала в морской фотосессии
Нюша (Фото: Globallookpress.com)

28-летняя Нюша вместе с супругом Игорем Сивовым снялась в новой фотосессии на пирсе с яхтами. При этом девушка заявила, что у них с возлюбленным появилась возможность совместить приятное с полезным — в частности, работу и путешествие. Вдаваться в подробности исполнительница не стала, разместив на личной страничке в Instagram понравившийся ей кадр.

«Мы счастливы и бесконечно благодарны за возможность совместить работу и путешествие. Всегда мечтали об этом», — отметила Нюша в комментариях к снимку.

Ранее певица признавалась, что с появлением первенца она перестала принадлежать только себе. Теперь при составлении графика ей приходится идти на компромиссы. Если раньше артистка могла дневать и ночевать на звукозаписывающей студии, то с рождением дочери приоритеты певицы видоизменились. Она так же не мыслит своей жизни без сцены и творчества, но и забывать о своих родительских обязанностях Нюша не хочет.

Исполнительница призывала поклонников с пониманием отнестись к ее новому положению, добавив, что не может вести тот же образ жизни, что и до беременности. Ведь теперь дома ее ждет не только муж, но и маленький ребенок.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

звездные детиНюша

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Нюша вместе с мужем поучаствовала в морской фотосессии
Интересно?
Поделись с друзьями: