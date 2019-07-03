Нюша вместе с мужем поучаствовала в морской фотосессии

Артистка заявила, что у них с возлюбленным появилась возможность совместить работу и отдых.

28-летняя Нюша вместе с супругом Игорем Сивовым снялась в новой фотосессии на пирсе с яхтами. При этом девушка заявила, что у них с возлюбленным появилась возможность совместить приятное с полезным — в частности, работу и путешествие. Вдаваться в подробности исполнительница не стала, разместив на личной страничке в Instagram понравившийся ей кадр.

«Мы счастливы и бесконечно благодарны за возможность совместить работу и путешествие. Всегда мечтали об этом», — отметила Нюша в комментариях к снимку.

Ранее певица признавалась, что с появлением первенца она перестала принадлежать только себе. Теперь при составлении графика ей приходится идти на компромиссы. Если раньше артистка могла дневать и ночевать на звукозаписывающей студии, то с рождением дочери приоритеты певицы видоизменились. Она так же не мыслит своей жизни без сцены и творчества, но и забывать о своих родительских обязанностях Нюша не хочет.

Исполнительница призывала поклонников с пониманием отнестись к ее новому положению, добавив, что не может вести тот же образ жизни, что и до беременности. Ведь теперь дома ее ждет не только муж, но и маленький ребенок.