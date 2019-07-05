Тодоренко в ожидании схваток смотрела сериалы и ела спагетти

29-летняя Регина Тодоренко вместе с мужем Владом Топаловым воспитывает семимесячного сына Михаила. Первенец пары появился на свет в декабре. Еще будучи беременной, телеведущая сразу решила для себя, что откажется от длительного декретного отпуска. Разумеется, новоиспеченной мамочке пришлось подстраивать свой график под грудного малыша. Так, съемки шоу «Пятница с Региной» проходили дома у супругов. Всех гостей Тодоренко приглашала в квартиру, в которой она обитает вместе с мужем и маленьким Майклом (так Мишу называют домашние. — Прим. ред.).

Делясь воспоминаниями о родах, телеведущая призналась, что муж практически поселился в ее палате, когда их сын появился на свет. Регина не скрывает: ей очень повезло со второй половинкой. Влад смог стать для возлюбленной надежной опорой, человеком, на которого всегда можно положиться в любой непростой ситуации. Рядом с мужем Тодоренко чувствует себя как за каменной стеной.

А в ожидании родов, еще до схваток, Тодоренко вместе с Топаловым коротали дни за просмотрами сериалов.

«Ели хинкали и спагетти, когда начались схватки», – отметила Регина в интервью «Домашний очаг».

По словам телеведущей, она не могла представить, как ей повезет с ребенком. В отличие от других новорожденных, которые постоянно плакали, их Миша вел себя тихо и постоянно спал, не мешая маме восстанавливать силы после родов.