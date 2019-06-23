Орбакайте осталась в восторге от фильма «Рокетмен»

Кристина Орбакайте вместе с дочкой отдыхают на Багамах. Между купаниями и прогулками звезда успевает находить время на фильмы. Недавно она посмотрела нашумевшую картину «Рокетмен». Фильм произвел на Орбакайте большое впечатление, она осталась очень довольна.

«Посмотрели шикарный автобиографический фильм. История блестящей личности и таланта неиссякаемого фантазией и мелодичностью Элтона Джона», — написала артистка.

Скандальный байопик об Элтоне Джоне «Рокетмен» вышел в прокат в мае. Фильм наделал много шума из-за сцен с однополой любовью, которые были вырезаны перед прокатом в ряде стран. Например, под цензуру попали кадры с Робом Делани, который сыграл Элвиса Пресли.

Те, кто присутствовал на предпремьерном показе, покидали зрительный зал в приподнятом настроении. Ирина Хакамада, в частности, на вопрос журналистов ответила, что фильм чудесен и пожалеть о потраченном времени не придется. А вот у многих россиян работа вызвала негативные чувства, в кассах кинотеатров отмечают, что были массовые возвраты билетов, пишет сайт Dni.ru.