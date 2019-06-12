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В YouTube появилось совместное выступление Элтона Джона и Тэрона Эджертона

Исполнитель главной роли в фильме «Рокетмен» спел с поп-звездой композицию «Your Song».

В YouTube появилось совместное выступление Элтона Джона и Тэрона Эджертона
Элтон Джон и звезда «Рокетмена» спели вместе. Фото: globallookpress.com

Британский исполнитель Элтон Джон выступил в рамках прощального тура Farewell Yellow Brick Road в Хове (Великобритания). Музыкант вышел к публике в розовом халате, украшенном блестками. Певец сообщил поклонникам, что в его гастролях не принимают участие другие звезды, но для актера, сыгравшего его в фильме «Рокетмен», он сделал исключение.

«Я не приглашал гостей ни на один из своих прощальных концертов. Но сегодня я пригласил «себя», то есть человека, который сыграл меня в биографическом фильме. Встречайте – Тэрон Эджертон!» – обратился к зрителям Элтон Джон.

После этого знаменитости исполнили знаменитый хит «Your Song». Тэрон Эджертон выступал в черной футболке с изображением радуги – так актер поддержал представителей ЛГБТ-сообщества. Ролик опубликован на YouTube-канале Элтона Джона.

Напомним, в России премьера фильма «Рокетмен» состоялась 6 июня. Из российской версии были вырезаны любовные сцены между мужчинами, что вызвало негодование Элтона Джона. Певец призвал не ходить в кинотеатры, а смотреть картину в Сети.

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Тэрон Эджертонфильм "Рокетмен"Элтон ДжонЭлтон Джон о цензуре в фильме "Рокетмен"
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В YouTube появилось совместное выступление Элтона Джона и Тэрона Эджертона
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