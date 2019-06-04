«Рокетмен»: из российской версии картины вырезали любовные сцены между мужчинами

6 июня в российский прокат выходит драма-автобиография о британском исполнителе Элтоне Джоне. Музыкант сам правил сценарий и выбирал актера на главную роль.

В Москве состоялась премьера фильма о британском певце и композиторе Элтоне Джоне. Режиссером картины стал Декстер Флетчер. Роль Элтона Джона исполнил Тэрон Эджертон, звезда фильма «Kingsman: Секретная служба».

Звезды на красной дорожке

Премьерный показ прошел в кинотеатре «Октябрь» с участием таких звезд, как Ирина Безрукова, Влад Соколовский, Ольга Шелест.

Фильм зрителям представлял ведущий «Дождя» Михаил Козырев. Он сообщил, что кинолента подверглась цензуре и из нее были вырезаны все сцены с поцелуями мужчин и эпизоды, где появляются наркотики.

Как снимали фильм

О создании биографического фильма об Элтоне Джоне было заявлено еще в январе 2012 года. Музыкант заявил о намерении снять картину о себе и назвал Джастина Тимберлейка наиболее подходящим кандидатом на эту роль. В общей сложности на организационные процессы у продюсеров фильма ушло шесть лет.

Так, в марте 2013 года стало известно, что режиссером фильма станет Майкл Грейси, а Джона Элтона сыграет Том Харди. Спустя четыре года было объявлено, что актер покидает проект. В 2017 году продюсеры фильма сообщили, что главную роль исполнит звезда фильма «Kingsman: Секретная служба» Тэрон Эджертон. Режиссера ленты заменили на Декстера Флетчера.

Съемки картины проходили с 2 августа по 31 октября 2018 года. Мировая премьера фильма состоялась 16 мая 2019 года на Каннском кинофестивале.

Человек-ракета

В последнее время в прокат стали часто выходить биографические фильмы о жизни легендарных музыкантов. Голливудские ленты «Богемская рапсодия», «Звезда родилась», отечественная картина «Лето» Кирилла Серебренникова – все эти фильмы рассказывают о невероятно обаятельных рок-лидерах, заряжающих энергией стадионы. Их бунтарская натура способна понять целые поколения и излить в словах и музыке чувства и мысли тысяч людей.

Эти эпатажные личности не родились в золотой колыбели – успеха они добились благодаря упорству, трудолюбию и целеустремленности. Истории о рок-звездах востребованы зрителем, потому что людям нужны вдохновляющие истории. Жизнь знаменитости, добившейся всего с нуля через взлеты и падения, показывает, что если у нее получилось, то и ты тоже сможешь.

Несмотря на то что Элтон Джон лично утверждал сценарий и актера, который его сыграет, в фильме жизнь звезды показана без прикрас. Вот перед нами маленький мальчик Реджинальд Дуайт. Пухлый ребенок – изгой в собственной семье. Отец его не любит, мать считает обузой, и мальчик находит себя в музыке, где учительница по фортепиано, кажется, благосклонна к талантливому ученику.

Элтон Джон не лишен самоиронии, например, в фильме есть фрагмент, где показано, как он искал музыкантов через объявления в газетах.

Будучи взрослым, Реджинальд выбирает себе звучный псевдоним. Вскоре весь мир узнает об Элтоне Джоне.

«Ты поджег фитиль ракеты, внутри которой сидишь», – говорит Элтону Джону один из его менеджеров, показывая, что процесс запущен и его не остановить.

Элтон Джон одним из первых внес в поп-музыку экспрессивное исполнение фортепианных проигрышей. Каждый свой концерт звезда превращает в эпатажный и гламурный спектакль, шокируя зрителя игрой на рояле руками и ногой. Из-за бешеного темпа исполнения зрителям казалось, что музыкант парит над инструментом.

Но жизнь есть жизнь. И даже звезда мирового уровня не застрахована от предательств друзей и близких. Отсюда – неуверенность в себе и попытки суицида. Однако бунтарский нрав главного героя все побеждает. Несмотря на критику и ошибки, он продолжает делать любимое дело и пытается стать счастливым.