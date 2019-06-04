КИНО «Рокетмен»: из российской версии картины вырезали любовные сцены между мужчинами
КИНО

«Рокетмен»: из российской версии картины вырезали любовные сцены между мужчинами

Юлия Кирина

6 июня в российский прокат выходит драма-автобиография о британском исполнителе Элтоне Джоне. Музыкант сам правил сценарий и выбирал актера на главную роль.

В Москве состоялась премьера фильма о британском певце и композиторе Элтоне Джоне. Режиссером картины стал Декстер Флетчер. Роль Элтона Джона исполнил Тэрон Эджертон, звезда фильма «Kingsman: Секретная служба».

Звезды на красной дорожке

Премьерный показ прошел в кинотеатре «Октябрь» с участием таких звезд, как Ирина Безрукова, Влад Соколовский, Ольга Шелест.

Премьера фильма «Рокетмен»
Ольга Шелест. Фото: Ю. Штейн, stxjrg@gmail.com
Премьера фильма «Рокетмен»
Ирина Безрукова. Фото: Ю. Штейн, stxjrg@gmail.com

Фильм зрителям представлял ведущий «Дождя» Михаил Козырев. Он сообщил, что кинолента подверглась цензуре и из нее были вырезаны все сцены с поцелуями мужчин и эпизоды, где появляются наркотики.

Премьера фильма «Рокетмен»
Михаил Козырев. Фото: Ю. Штейн, stxjrg@gmail.com

Как снимали фильм

О создании биографического фильма об Элтоне Джоне было заявлено еще в январе 2012 года. Музыкант заявил о намерении снять картину о себе и назвал Джастина Тимберлейка наиболее подходящим кандидатом на эту роль. В общей сложности на организационные процессы у продюсеров фильма ушло шесть лет.

Так, в марте 2013 года стало известно, что режиссером фильма станет Майкл Грейси, а Джона Элтона сыграет Том Харди. Спустя четыре года было объявлено, что актер покидает проект. В 2017 году продюсеры фильма сообщили, что главную роль исполнит звезда фильма «Kingsman: Секретная служба» Тэрон Эджертон. Режиссера ленты заменили на Декстера Флетчера.

Съемки картины проходили с 2 августа по 31 октября 2018 года. Мировая премьера фильма состоялась 16 мая 2019 года на Каннском кинофестивале.

Человек-ракета

В последнее время в прокат стали часто выходить биографические фильмы о жизни легендарных музыкантов. Голливудские ленты «Богемская рапсодия», «Звезда родилась», отечественная картина «Лето» Кирилла Серебренникова – все эти фильмы рассказывают о невероятно обаятельных рок-лидерах, заряжающих энергией стадионы. Их бунтарская натура способна понять целые поколения и излить в словах и музыке чувства и мысли тысяч людей.

Эти эпатажные личности не родились в золотой колыбели – успеха они добились благодаря упорству, трудолюбию и целеустремленности. Истории о рок-звездах востребованы зрителем, потому что людям нужны вдохновляющие истории. Жизнь знаменитости, добившейся всего с нуля через взлеты и падения, показывает, что если у нее получилось, то и ты тоже сможешь.

Несмотря на то что Элтон Джон лично утверждал сценарий и актера, который его сыграет, в фильме жизнь звезды показана без прикрас. Вот перед нами маленький мальчик Реджинальд Дуайт. Пухлый ребенок – изгой в собственной семье. Отец его не любит, мать считает обузой, и мальчик находит себя в музыке, где учительница по фортепиано, кажется, благосклонна к талантливому ученику.

Элтон Джон не лишен самоиронии, например, в фильме есть фрагмент, где показано, как он искал музыкантов через объявления в газетах.

Будучи взрослым, Реджинальд выбирает себе звучный псевдоним. Вскоре весь мир узнает об Элтоне Джоне.

«Ты поджег фитиль ракеты, внутри которой сидишь», – говорит Элтону Джону один из его менеджеров, показывая, что процесс запущен и его не остановить.

Элтон Джон одним из первых внес в поп-музыку экспрессивное исполнение фортепианных проигрышей. Каждый свой концерт звезда превращает в эпатажный и гламурный спектакль, шокируя зрителя игрой на рояле руками и ногой. Из-за бешеного темпа исполнения зрителям казалось, что музыкант парит над инструментом.

Но жизнь есть жизнь. И даже звезда мирового уровня не застрахована от предательств друзей и близких. Отсюда – неуверенность в себе и попытки суицида. Однако бунтарский нрав главного героя все побеждает. Несмотря на критику и ошибки, он продолжает делать любимое дело и пытается стать счастливым.

Вам может быть интересно:

Элтон Джон признался, что лишился невинности в 23 года 72-летний Элтон Джон признался, что хотел бы завести с мужем еще детей Тэрон Эджертон поет, как Элтон Джон, в новом трейлере байопика «Рокетмен»

Тэги:

о чем фильм "Рокетмен"премьера фильма "Рокетмен"фильм "Рокетмен"фильм RocketmanЭлтон ДжонЭлтон Джон о цензуре в фильме "Рокетмен"
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Рокетмен»: из российской версии картины вырезали любовные сцены между мужчинами
Интересно?
Поделись с друзьями: