Сцены с Элвисом Пресли в последний момент вырезали из «Рокетмена»

Цензура коснулась не только постельных сцен между мужчинами. Сами создатели лишили байопик эпизодов с Пресли, которого сыграл Роб Делани.

В прошлом месяце на экраны кинотеатров вышел байопик об Элтоне Джоне «Рокетмен». Фильм наделал много шума из-за сцен с однополой любовью, которые были вырезаны перед прокатом в ряде стран.

Однако кроме внешней цензуры, некоторые из эпизодов были удалены самими создателями ленты. 42-летний актер, продюсер и сценарист Роб Делани рассказал, что его пригласили сыграть в картине Элвиса Пресли.

«Я действительно снялся в паре сцен в качестве парня по имени Элвис Персли, о котором вы должно быть слышали и даже покрасил волосы в черный цвет. В трейлере с гримерной они спросили меня, хочу ли я смывающуюся краску или стойкую», — рассказал он.

«Я ответил, что смывающуюся, но потом меня по-ошибке покрасили в стойкую. В результате мне пришлось целых полгода ходить с черным цветом волос», — продолжил актер из «Дэдпула 2».

«Мои волосы черные и в другом фильме, потому что я играл Элвиса в «Рокетмене». Но в результате меня вырезали, что весьма забавно, но с этим ничего не поделаешь — тут как карты лягут», — цитирует Делани Express.co.

Отметим, что лента об Элтоне Джоне вышла после релиза байопика о фронтмене группы Queen «Богемская рапсодия». Примечательно, что создатели «Рокетмена» подумывали включить в одну из сцен фильма и Фредди Меркьюри, но затем передумали, решив, что это будет перебор.