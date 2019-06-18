КИНО

Сцены с Элвисом Пресли в последний момент вырезали из «Рокетмена»

Цензура коснулась не только постельных сцен между мужчинами. Сами создатели лишили байопик эпизодов с Пресли, которого сыграл Роб Делани.

Сцены с Элвисом Пресли в последний момент вырезали из «Рокетмена»
Сцены с Элвисом Пресли вырезали из "Рокетмена". Фото: Global Look Press

В прошлом месяце на экраны кинотеатров вышел байопик об Элтоне Джоне «Рокетмен». Фильм наделал много шума из-за сцен с однополой любовью, которые были вырезаны перед прокатом в ряде стран.

Однако кроме внешней цензуры, некоторые из эпизодов были удалены самими создателями ленты. 42-летний актер, продюсер и сценарист Роб Делани рассказал, что его пригласили сыграть в картине Элвиса Пресли.

Роб Делани сыграл в "Рокетмене" Элвиса Пресли. Фото.
Роб Делани сыграл в «Рокетмене» Элвиса Пресли. Фото: Global Look Press

«Я действительно снялся в паре сцен в качестве парня по имени Элвис Персли, о котором вы должно быть слышали и даже покрасил волосы в черный цвет. В трейлере с гримерной они спросили меня, хочу ли я смывающуюся краску или стойкую», — рассказал он.

«Я ответил, что смывающуюся, но потом меня по-ошибке покрасили в стойкую. В результате мне пришлось целых полгода ходить с черным цветом волос», — продолжил актер из «Дэдпула 2».

«Мои волосы черные и в другом фильме, потому что я играл Элвиса в «Рокетмене». Но в результате меня вырезали, что весьма забавно, но с этим ничего не поделаешь — тут как карты лягут», — цитирует Делани Express.co.

Отметим, что лента об Элтоне Джоне вышла после релиза байопика о фронтмене группы Queen «Богемская рапсодия». Примечательно, что создатели «Рокетмена» подумывали включить в одну из сцен фильма и Фредди Меркьюри, но затем передумали, решив, что это будет перебор.

Вам может быть интересно:

В YouTube появилось совместное выступление Элтона Джона и Тэрона Эджертона Элтон Джон раскритиковал российских прокатчиков за цензуру в фильме «Рокетмен» Элтон Джон признался, что лишился невинности в 23 года

Тэги:

"Рокетмен"фильм "Рокетмен"цензураЭлвис ПреслиЭлтон Джон
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Сцены с Элвисом Пресли в последний момент вырезали из «Рокетмена»
Интересно?
Поделись с друзьями: