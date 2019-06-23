Орбакайте отправила дочь на Багамы за окончание первого класса

Дочка Кристины Орбакайте отправилась на отдых на Багамы. Это не просто путешествие, а поощрение за окончание первого класса.

Судя по всему, девочка очень довольна поездкой. Внучка Примадонны поделилась с подписчиками в Instagram своими впечатлениями. На снимке она запечатлена на фоне красивейшего пляжа: белоснежный песок и лазурная вода.

«Каникулы той, которая перешла во второй класс. Ура!», — написала девочка.

Подписчики пожелали девочке хорошего отдыха и успехов в дальнейшей учебе.

Кристина Орбакайте отдыхает вместе с дочкой. Она тоже поделилась видео, на котором запечатлены окрестности. Виды завораживают: съемка сделана с высоты птичьего полета – это позволяет оценить всю красоту местности. Кристина вместе с Клавдией успели полетать на вертолете, покормить рыб, искупаться в теплой воде.

Виды впечатлили не только простых пользователей сети, но и актрису Алику Смехову. Она написала в комментариях: «Класс! Прекрасного отдыха, наслаждайтесь».

Ранее Кристина Орбакайте поделилась еще одним занимательным видео. Она опубликовала ролик, на котором запечатлен вид из окна ее квартиры в Майами, пишет сайт Актуальные новости.