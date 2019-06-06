Кассир кинотеатра о «Рокетмене»: «Люди массово сдают билеты»

Фильм «Рокетмен», посвященный жизни и творчеству известного певца и композитора Элтона Джона, еще не вышел в широкий прокат, но уже успел обрасти громкими скандалами.

Те, кто присутствовал на предпремьерном показе, покидали зрительный зал в приподнятом настроении. Ирина Хакамада, в частности, на вопрос журналистов ответила, что фильм чудесен и пожалеть о потраченном времени не придется.

Критики на все лады восхваляют картину

Называют ее «мощной драмой», сдобренной яркими во всех смыслах выступлениями Элтона Джона в исполнении Тэрона Эджертона. Актер так восхищен своим прототипом, что готов сделать для него что угодно.

Во время премьеры «Рокетмена» на Каннском кинофестивале прямо на Красной дорожке у Элтона Джона развязался шнурок. Недолго думая, Тэрон бросился на колени и не обращая внимания на щелканье сотен фотоаппаратов исправил ситуацию. Сказать, что окружающие были удивлены – ничего не сказать.

Тэрон Эджертон считает встречу с Элтоном Джоном судьбоносной

Еще во время поступления в театральное училище он выбрал для экзамена его песню. Теперь вот ему довелось сыграть кумира, и критики вместе с прессой готовы носить актера на руках.

Но, судя по кадрам Каннского фестиваля, актер слишком уж лип к Джону: на фотографиях тот выглядит уставшим от постоянных прикосновений Тэрона. Пора бы молодому актеру научиться распознавать и уважать личное пространство других людей.

Кстати, Эджертон и не должен был играть Элтона

Роль была отдана Тому Харди, хоть изначально Элтон Джон безапелляционно заявил, что его должен играть Джастин Тимберлейк. Том Харди был утвержден на роль по решению кинокомпании, купившей права на сериал. Но Харди не стал ждать популярности и «ушел в закат».

Кандидатуру Эджертона утверждали долго и тяжело: в течение девяти месяцев. Вообще, подготовка к съемкам шла не особо. Все затягивалось, актеры уходили, приходилось искать новых. Но, наконец, все было готово, и со 2 августа по 31 октября 2018 года фильм был стремительно снят.

«Рокетмен» — вторая «Богемская рапсодия»?

Этому фильму, посвященному взрослению и формированию Элтона Джона, как одного из самых известных артистов современности, уже прочат популярность не меньшую, чем та, что досталась «Богемской рапсодии», снятой в память о солисте группы Queen Фредди Меркьюри.

больше по теме Элтон Джон рассказал о последнем подарке Фредди Меркьюри, который он получил через неделю после его смерти Последние дни легендарного певца прошли в мучениях.

больше по теме Элтон Джон рассказал о последнем подарке Фредди Меркьюри, который он получил через неделю после его смертиПоследние дни легендарного певца прошли в мучениях.

Но популярность или все-таки известность? Фильм уже стал известным из-за скандальности сюжета, но добавит ли это ему популярности в нашей стране? Ведь у нас совершенно иная система ценностей. Конечно, интересно посмотреть на то, как один из наиболее известных певцов шел к успеху, но откровенные постельные сцены и демонстрация применения наркотических препаратов – не лучший пример для подражания кумиру. Многие, услышав о том, что в фильме будут провокационные сцены, попросту откажутся идти.

В кинотеатрах люди массово меняют билеты

Кассир кинотеатра Ольга рассказала, что с момента открытия предпродаж на премьеру 6 июня люди вернули билеты чуть ли не в 30 случаях из 100. Точнее, поменяли их на другой фильм, потому что собирались посмотреть кино с детьми и опрометчиво заказали билеты на «Рокетмена», а «Рокетмен», как оказалось, для детей совершенно не подходит.

больше по теме Элтон Джон раскритиковал российских прокатчиков за цензуру в фильме «Рокетмен» Музыкант призвал зрителей смотреть фильм в интернете.

Люди опасаются вести на киносеанс детей, хоть самые откровенные сцены с мужской любовью цензура вырезала. Это привело в бешенство Элтона Джона. Он даже на своей страничке в Фейсбуке нажаловался подписчикам, какие в России драконовские цензоры и призвал вернуть провокационные кадры в картину. Только чиновники вряд ли на это пойдут.

Чеченцы против такого кино, да и брату не нравится

Особенно категоричны в нашей стране регионы, в которых традиционно сильны семейные ценности. Чеченский министр по национальной политике Джамбулат Умаров заявил, что точно знает: реакция на фильм будет однозначно негативной. Он назвал «Рокетмена» бездуховным, развратным и вырожденческим. Чиновник считает, что этот фильм – провокация и сетует на то, что невозможно привести в кино ребенка из-за того, что кругом сплошь насилие и разврат.

Не согласен с сюжетом фильма и сводный брат Элтона Джона. Он считает, что киношный отец изображен абсолютным сухарем, каковым он в жизни не был. В фильме отец не любит Джона, но на самом деле он одинаково относился ко всем.

Просто отец не умел этого показать: он был воспитан во время, когда мужская любовь была под жестким запретом, и мужчины не ходили по улицам под ручку. Но всем успехам Элтона он радовался, гордился сыном, как если бы Элтон был его родным ребенком.

От неизвестного Реджинальда Дуайта до легендарного Элтона Джона

В фильме рассказывается практически вся жизнь Элтона Джона, начиная с момента, когда он еще был Реджиналдом Дуайтом и только мечтал о сцене и до сегодняшнего дня. В жизни легендарного исполнителя присутствовало многое: и непризнание, и борьба за место под солнцем, и поиск себя.

И, конечно же, под чутким руководством самого мэтра были воссозданы красочные номера, которые впоследствии вошли в фильм. Так что кроме нескольких провокационных минут, что были вырезаны и вызвали такое негодование у авторов, в фильме есть множество других удивительных моментов.

Итак, 6 июня в кинотеатрах состоится премьерный показ фильма «Рокетмен» с Тэроном Эджертоном. Если вы любите яркие шоу, фентези-мюзиклы и скандальных личностей, то вам точно сюда.

Зрители уже оставили первые отзывы о нашумевшем фильме

muddle-headed person пишет: Я уверена, 90% будут говорить или так или иначе сравнивать данный фильм с байопиком о группе Queen, и это вполне объяснимо. Но «Рокетмен» лучше, на мой взгляд. Его беда, что он вышел вторым по счету. Но сам фильм получился целостнее и честнее. Ярко, кайфово. Фильм-вспышка, определенно смотреть.

PavloChaplygin: Реабилитация за несуразного «Робин Гуда» состоялась. Выйди «Рокетмен» в одно время с «Богемской рапсодией», вопрос по «Оскару» за лучшую мужскую роль вполне мог разрешиться не в пользу косплейщика Фредди Меркьюри. В общем и целом, «Рокетмен» неплохое кино с хорошей актерской и операторской работой, но с контроверсионной подачей.

Hyb1to: …сценарий фильма, если отделить его от музыкальных номеров, не работает в полной мере. Конфликт подаётся зрителям прямо в лоб уже на десятой минуте, а после картина продолжает снова и снова тыкать им в лицо. Всё подаётся слишком прямолинейно, как будто для детей. И это при том, что у картины строгое возрастное ограничение — только для взрослых.

Валерий Кичин: Посредственный мюзикл, совсем не кино, но роскошное рок-шоу, которое искупает все прорехи.

Ангелина Гура: «Рокетмен» нельзя назвать плохим фильмом. Это прекрасно сделанный мюзикл со старыми хитами Элтона Джона, исполненными в иной манере, но при этом с достаточно обыденной драмой.



Есть и те, кто полон возмущения после просмотра фильма

Аноним: Фу. Почему такая аморальщина не запрещена в нашей стране? И вообще, это что, какая-то культовая личность, что про него фильм сняли?

Аристарх: Вы, конечно, читатели комментариев, можете обвинить меня во всех смертных грехах гомофобии и.т.д. Но, я считаю, что если о какой-то творческой личности снимается фильм, то больше всего меня интересует творчество этого человека, как он к нему шёл, чем жил и как преодолевал препятствия. А не вот это вот во весь экран.

Valera SV: Да что за мракобесие то! Безбожие одно! Такое… вообще нельзя в страну пускать!

В общем, страсти бушуют, а фильм, напомним, еще даже не появился на экранах! Но его уже очень скоро можно будет посмотреть: с 6 июня ищите байопик «Рокетмен» в кинотеатрах страны.