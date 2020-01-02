Гагачат, броманс и абьюзер: какие новые словечки родились и стали модными в 2019 году

В наши дни, когда человеческое общение происходит уже не только в реальном мире, но всё чаще в виртуальном, неологизмы появляются в русском языке как грибы после дождя. Всё чаще их использует молодежь, придумывая что-то свое или адаптируя в своей речи понравившиеся фразы из английского. Но и наши привычные русские слова порой обретают новое значение и начинают использоваться уже не там, где им находили применение раньше.

Подводя итоги 2019 года, портал Teleprogramma.pro решил вспомнить новомодные слова, которые часто употребляли в своей речи россияне.

Абьюзер

В последнее время это слово стало очень известно благодаря теме домашнего насилия, широко обсуждаемой в обществе. В фильмах и на телевидении многие из нас слышали словосочетание «жертва домашнего насилия», простое и понятно. Что касается абьюзера — то это как раз тот самый человек, кто это насилие осуществляет. Чаще всего это мужья, морально и физически издевающиеся над своими женами, а иногда и над детьми. Слово abuse в переводе с английского означает «насилие».

Алкаш

Нет, алкаш — это не всегда алкоголик, теперь у данного слова есть новое значение. В Интернет-переписке многие современные женщины, любя, называют так своих или чужих мужей (например: «Мой алкаш завтра на рыбалку собирается и хочет твоего позвать»). При этом супруг вовсе не обязательно должен быть любителем выпивки, такое обращение — всего лишь «стёб» над неким комичным образом тех российских семей, где жена — домохозяйка в засаленном халате и с бигудями на голове, а ее благоверный — просто пьянь.

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Бинджвотчинг

Если вы обожаете часами смотреть понравившийся сериал, одну серию за другой, то этот неологизм как раз для вас. Соединившее в себе английские binge (запой) и watching (просмотр), слово «бинджвотчинг» означает «запойный» просмотр сериалов. Русскоязычные зрители также ввели в обращение производный глагол — «бинджвотчить».

Байопик

Термин «байопик», наверняка знакомый всем любителям современного кино, означает фильм-биографию какой-то известной личности. К этому жанру относится и получившая четыре «Оскара» драма Брайана Сингера «Богемская рапсодия», посвященная Фредди Меркьюри, и «Рокетмен» — байопик, главным героем которого стал Сэр Элтон Джон.

Броманс (броман)

Звучит как название лекарств или табачной продукции. На самом деле это всего лишь крепкая дружба между мужчинами, без сексуальных отношений. Как образовано слово, несложно догадаться: «бро» (брат или друг, близкий, как брат) + «роман» (англ. «romance»).

Гагачат

В июле 2019 года русскоязычные пользователи Instagram устроили своеобразный флешмоб — начали писать комментарии в аккаунте певицы Леди Гага, которая, по непроверенным слухам, увела у модели Ирины Шейк ее мужа — Брэдли Купера. Сперва наши люди требовали, чтобы Гага «вернула Иришке ее «миникупер», а затем просто начали общаться на самые разнообразные темы. Вот уже пять месяцев под постом всемирно известной певицы появляются рецепты блинов и борщей, объявления о продаже машин и прочие послания, обращенные к участникам чата, а никак не к хозяйке аккаунта.

Жиробас

Это слово, означающее человека с избыточной массой тела, новым не назовешь. И всё же сейчас оно стало особенно популярным, в том числе потому, что его используют в речи многие звезды, такие, как Тина Канделаки. Последняя называла себя «верховным жиробасом» и советовала всем полным людям взять себя в руки и начать заниматься спортом.

Зашквар

Жаргонное слово, смысл которого — «позор» или «стыд». По мнению подростков, это что-то очень глупое и не модное. Его адресуют тем, кто одевается не модно. К пример, если кому-то не понравилась обновка друга, он может сказать: «Твоя новая куртка просто зашквар!» То же самое можно сказать о музыке, которую слушают некоторые люди, или о каких-то поступках.

Кибербуллинг

«Буллинг» — это просто травля какого-то человека окружающими, а «кибербуллинг» — травля в интернете. Считается, что чаще всего любому буллингу подвергаются подростки, но и со взрослыми такое тоже случается. К примеру, когда народ ополчился на певицу Алсу после победы ее дочки Микеллы в шестом сезоне «Голос. Дети», происходившее на ее странице и в Интернете в целом тоже можно было назвать травлей.

Краудфандинг

Слово «краудфандинг» произошло от английского crowd – толпа и funding – финансирование. В итоге получилось народное финансирование — сбор средств на какую-то цель через Интернет, народными силами. С помощью специальных краудфандинговых платформ люди собирают деньги на самые разные нужды: на издание книги, на открытие приюта для бездомных животных, на лечение тяжелобольных.

РО

Эта короткая аббревиатура расшифровывается как «рид онли» (от анлийского read only) и подразумевает человека, который читает чужие посты, но при этом никогда на них не реагирует, не оставляет комментариев и, возможно, даже не ставит лайков.

Сасный

Слово «Сасный» появилось в русскоязычном сегменте Интернета благодаря английскому слову «sassy». Поначалу оно переводилось как «нахальный», но со временем стало выражать симпатию к объекту речи. Когда про кого-то или что-то говорят «сасный-люксовый», это можно интерпретировать как «отличный», «классный» и при этом «роскошный», «относящийся к классу люкс».

Трушный

Когда про кого-то или что-то говорят «трушный» (от англ. true — правда), имеют в виду, что оно настоящее, истинное. К примеру, трушная советская столовая — это действительно заведение, где блюда по вкусу и внешнему виду похожи на блюда из чьей-то молодости или детства, где качество высокое, а цены очень низкие.

Фэйспалм

Жест «рука — лицо», он же «фейспалм» (face + palm) — это легкий шлепок рукой по лицу, используемый для того, чтобы выразить множество разных чувств, в том числе разочарование, смущение и усталость. В списке эмоджи на мобильных устройствах можно найти фейспалм и использовать его в диалогах, когда собеседник этого заслуживает

Хайпожор

Хайпом во всем мире называют активную рекламу или тему, задача которой — привлечь внимание, создать шумиху. Соответственно, хайпожор на современном сленге — это блогер, СМИ или просто человек, который прилагает усилия для того, чтобы быть причастным к любой хайповой теме и за счет этого прославиться, извлечь материальную или еще какую-либо выгоду.

Халаты

Про мужа-«алкаша» мы уже писали выше, а вот и его вторая половина. Слово «халаты» зародилось несколько лет назад на одном из популярных форумов Рунета, где обсуждалась жизнь богатых и знаменитых — актеров, певцов, моделей, блогеров, светских львиц и прочих. Каждому из героев на форуме была посвящена отдельная страница, будто палата в психбольнице, а обитательницы форума заходят туда, будто больничные посетители или врачи, чтобы посплетничать о пациентах. Кроме того, халат — символ завистницы, простой женщины, которая, в отличие от звезды шоу-бизнеса, сидит дома и ничего кроме своих борщей не видит.

Чилить

И завершаем наш небольшой список слово, максимально полезное в дни новогодних каникул. Слово «чилить» произошло от английского chilly — «расслабленный, спокойный». Его значение — проводить время, бездельничая, просто лежать и не заниматься ничем полезным.

А какие еще новые словечки привлекли ваше внимание в 2019 году?