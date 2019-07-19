НОВОСТИ

Стало известно, кто спровоцировал травлю Леди Гаги в Сети

Русские пользователи решили «накинуться» на певицу после слухов о разрушенном романе Ирины Шейк. Правда, теперь они "спасают" Байкал в аккаунте Леонардо ДиКаприо.

Стало известно, кто спровоцировал травлю Леди Гаги в Сети
Леди Гага. Фото: globallookpress

Русские пользователи повеселились от души в так называемом «Гага чате». Наплыв комментариев на кириллице в Instagram Леди Гаги произошел после скандальной новости. Появились слухи, что певица не только увела Брэдли Купера у русской модели Ирины Шейк, но и обосновалась в его доме. Это спровоцировало русскоязычных поклонников встать на защиту соотечественницы.

Леди Гага. Фото
Леди Гагу закидали русскоязычными комментариями. Скриншот: instagram.com/ladygaga/

Поначалу Леди Гагу травили, но позже устроили форум, где обсуждали насущные проблемы. В комментариях отметились и звезды – Максим Галкин, Сергей Жуков, Анфиса Чехова, Анна Хилькевич и многие другие. Но мало кто знает, что за Интернет-атакой Леди Гаги стоит определенная группа людей.

«Комсомольская правда» разыскала группу в Instagram gufssister, члены которой первыми «засорили» комментарии звезды. Основательница аккаунта под ником «Клара Гавриловна» призналась, что один из пользователей просто предложил засыпать аккаунт Леди Гаги оскорблениями шутки ради.

«Никто же не знал, что все это вырастет как снежный ком, пойдет лавина комментариев — уже не только из нашей группы, а со всего русскоговорящего СНГ. Никто не ожидал, что так получится», — рассказала «Клара Гавриловна».

На данный момент под постом Леди Гаги набралось более 600 тысяч комментариев – практически все они на русском языке. Ощутив силу, группа решила направить энергию в мирное русло.

Леонардо ДиКаприо. Фото
Мартиросян просит ДиКаприо защитить Байкал. Скриншот: instagram.com/leonardodicaprio/

Теперь они пишут в Instagram Леонардо ДиКаприо с призывом спасти Байкал. Среди звезд в новом флешмобе успел засветиться Гарик Мартиросян. Голливудский актер известен своими выступлениями о защите окружающей среды. Соотечественники надеются, что ДиКаприо может откликнуться на просьбу – не все же время Сергею Звереву отдуваться.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

InstagramГарик МартиросянЛеди ГагаЛеди Гага последние новостиЛеонардо Ди Каприофлешмоб

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Стало известно, кто спровоцировал травлю Леди Гаги в Сети
Интересно?
Поделись с друзьями: